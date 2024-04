Récemment nommé entraîneur des Nets de Brooklyn – comme présumé – pour aller avec son poste de sélectionneur du Canada, Jordi Fernandez n’a pas traîné à faire savoir ce qui allait devoir passer en priorité à l’intersaison. Pour l’Espagnol, le dossier Nic Claxton doit être géré au plus tôt. Il va falloir s’activer à la Free Agency.

On le sait depuis un moment à Brooklyn, Nic Claxton sera Free Agent à l’issue de cette saison. Défenseur très sérieux, excellent rebondeur et contreur élite, le pivot a la cote auprès de son nouvel entraîneur et il a eu l’occasion de le faire savoir dès sa conférence de presse de présentation :

“Nic est un grand qui a de la polyvalence en défense. Je pense qu’il sera (un jour) Défenseur de l’année. Pour nous, c’est une priorité cet été. On va pouvoir jouer sur lui. Evidemment il est excellent en pick-and-roll, il est rapide au cercle, il met de la pression sur le panier, mais il est aussi capable de faire du main à main, ce qui est comme vous le savez un style de jeu très efficace. Quand tout le monde touche la balle et que tout le monde est impliqué, tout le monde est plus heureux. Cela vous rend plus difficile à défendre parce que vous n’êtes pas prévisibles. Donc il correspond parfaitement à ce que nous voulons faire par le futur.” – Jordi Fernandez

Jordi Fernandez will coach Claxton into a DPOY

“I need you to get 4 blocks and 4 stops in two minutes” pic.twitter.com/bmEQkby6tM

— The Brooklyn Way (@Jersey2Brooklyn) April 18, 2024

L’intérieur de 2m09 a été signé pour deux ans en 2022, il sort d’une saison à 11,8 points de moyenne en shootant à 62% au global. Pick 31 de la Draft en 2019, il a révélé une bonne partie de son potentiel alors qu’il vient d’avoir 25 ans. Encore limité dans le secteur de la finition et des lancers-francs, pouvant être sujet à des sautes de concentration par moments, Sean Marks et Jordi Fernandez tiennent tout de même à s’attacher ses services pour une plus longue durée.

“Je pense que c’est notre priorité numéro 1, cela ne fait aucun doute. On espère qu’il sera un Net pour une très longue période. On espère pouvoir continuer de construire autour de lui et avec lui. A mon avis, il a effleuré la surface de qui il pourrait devenir un jour. J’aime beaucoup le challenge de devenir Défenseur de l’année pour lui. On en a parlé lui et moi en offseason, la possibilité d’aller chercher des titres du genre. Meilleure Progression, Défenseur de l’année, All-Defensive Teams etc. Donc je pense qu’il a la palette technique et l’esprit pour être capable de se mettre dans ces positions s’il continue à travailler et à se développer.” – Sean Marks

Nets GM Sean Marks on Nic Claxton: “Nic is the No. 1 priority for us, there’s no doubt about that. We hope he’s a Net for a very long time. We hope we can continue to build around him and with him.” pic.twitter.com/Q8eUh2pGRj

— Michael Scotto (@MikeAScotto) April 24, 2024

La saison a été une bien moins grande réussite pour les Nets cette année que ce qui était attendu. Première année à ne pas participer aux Playoffs depuis cinq saisons, déceptions autour de leur statut, l’année a été longue. Cela dit, Jordi Fernandez qui sort de deux années à assister Mike Brown sur le banc des Kings s’attend à voir des améliorations très rapidement.

“On va voir des résultats immédiatement. Dans cette industrie, il faut obtenir des résultats et s’améliorer. Alors jusqu’à quel point peut-on s’améliorer ? Nous savons qu’il y a de vraies étapes à suivre et on verra de l’amélioration directement. Mais la chose la plus importante pour moi, c’est de croire dans le succès collectif avant de penser au succès personnel. Parce que vous le savez, moi-même je ne serais pas assis ici si Sacramento n’avait pas eu de succès, si le Canada n’avait pas eu de succès, et ce n’est pas à propos de moi. C’était à propos de l’organisation, les joueurs, moi. On a tous un rôle. Donc je crois que j’ai dû faire très bien mon travail, et les résultats aideront chacun d’entre nous, faisant partie d’une équipe victorieuse.” – Jordi Fernandez

Jordi Fernandez croit en ses Brooklyn Nets, et pour les emmener loin, il compte sur la participation de Nic Claxton. Il faudra payer le pivot à l’inter-saison pour accomplir les projets de construction autour du contreur New-Yorkais. Sors le carnet de chèques, Sean.

Source texte : ESPN