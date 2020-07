Sean Marks serait chaud pour garder Jacque Vaughn sur le banc des Nets : ils en pensent quoi Kyrie et KD ?

À Brooklyn, la fin de saison est plus ou moins anecdotique vu le nombre important d’absents concernant la reprise à Orlando. Mais on rappelle qu’il y a le poste de coach qui est en jeu. Et même si plusieurs noms circulent pour la saison prochaine, le manager général de la franchise pourrait s’appuyer sur la base actuelle. Ainsi, Jacque Vaughn pourrait être confirmé dans ses fonctions et jouer les copains de Kevin Durant et Kyrie Irving.

La grosse question à New York cet été, c’est qui sera coach dans la Grosse Pomme ? Que ce soit chez les Knicks ou chez les Nets, le suspense reste entier. Chez les pensionnaires du Madison Square Garden, on n’a pas grand-chose d’autre à faire. Mais à Brooklyn, on a une fin de saison à disputer. Ou plutôt à subir. Avec leurs nombreux absents, les Nets risquent de faire de la figuration chez Mickey, mais leur coach Jacque Vaughn aura lui à cœur de montrer qu’il est bien l’homme de la situation. Nommé entraîneur par intérim, Vaughn a pris la place de Kenny Atkinson sur le banc de Brooklyn en mars dernier pour… deux matchs, avec deux victoires en prime. Cette énorme série s’annonce difficile à sauvegarder – surtout quand ton meneur de jeu s’appelle Chris Chiozza – mais il voudra maximiser les résultats de son équipe pour convaincre ses dirigeants. Évidemment, on ne pourra pas juger les performances de Jacque uniquement en matière de victoires et de défaites. C’est plus le comportement de l’équipe et la manière dont Vaughn arrivera à transmettre son message aux joueurs qui seront surveillés par Sean Marks. Et si l’on en croit les derniers bruits de couloir, l’entraîneur de Brooklyn partirait avec les faveurs de son GM. D’après Marc Berman du New York Post, Marks serait effectivement chaud pour conserver Jacque Vaughn.

Les deux se connaissent déjà assez bien, puisqu’ils étaient à San Antonio ensemble au début de la décennie 2010. Vaughn était assistant de Gregg Popovich pendant que Marks jouait le directeur des opérations basket des Toros d’Austin. Niveau coaching, JV ne s’est pas montré à son avantage lors de sa première expérience en tant que head coach à Orlando (58 victoires en 216 rencontres), sauf que les relations ça joue aussi et le conserver permettrait une continuité. Mais attention quand même Sean, ta franchise est passée dans une galaxie supérieure avec les signatures de Kevin Durant et Kyrie Irving. Le duo n’était pas vraiment sur la même longueur d’onde que Kenny Atkinson, nul doute que les deux vedettes auront leur mot à dire sur le choix du coach pour la saison prochaine. KD voudrait Mark Jackson, il y a eu des rumeurs en mars dernier concernant une préférence pour Tyronn Lue côté Uncle Drew, Jason Kidd serait aussi dans la course… Le feuilleton est déjà plus intéressant que l’idée de voir un match des Nets cette saison.

Visiblement soutenu par Sean Marks, Jacque Vaughn va aborder des semaines importantes concernant son avenir à Brooklyn. Mais au bout de compte, on imagine quand même que Kyrie et KD vont beaucoup peser dans la balance au moment de faire un choix…

Source texte : New York Post