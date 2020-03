Kyrie Irving souhaiterait Tyronn Lue pour reprendre la suite d’Atkinson : régalez-vous, cette phrase c’est cadeau

Depuis l’annonce du départ de Kenny Atkinson, on se demande bien qui pourrait être son successeur. Parmi les noms qui ont fuité récemment, on a celui de Tyronn Lue, l’ancien coach des Cavaliers et aujourd’hui assistant de Doc Rivers aux Clippers. En effet, Kyrie Irving fait partie de ceux qui verraient d’un bon œil l’arrivée du coach de l’homme avec lequel il a gagné le titre suprême en 2016.

Des franchise players absents cette saison, un niveau de jeu pas toujours en accord avec les objectifs, et un coach viré alors qu’il te redresse une équipe complètement à la dérive avant son arrivée, la saison des Nets ressemble à un beau bordel cette année. Et ça ne risque pas de s’arranger. Que tout le quartier de Brooklyn se mouille la nuque : Kyrie Irving souhaiterait voir Tyronn Lue sur le banc des Nets. L’ancienne victime préférée d’Allen Iverson serait effectivement tout en haut de la liste des préférences chez Uncle Drew, dont le nom a déjà été évoqué dans le départ de Kenny Atkinson. La nouvelle nous vient de Vincent Goodwill de chez Yahoo Sports.

« Irving s’est désintéressé d’Atkinson tôt dans la saison [d’après une source de la Ligue à Yahoo Sports] et préfère actuellement l’assistant des Clippers Tyronn Lue pour être le prochain head coach de l’équipe. Lue était le coach de Cleveland quand Irving a marqué le game winner lors des Finales NBA 2016 et était en discussion avec les Lakers pour le poste d’entraîneur avant que les discussions n’échouent. »

Allez la Nets Nation, on vous laisse boire un shot d’eau de javel. Cependant, on comprend la volonté du natif de Melbourne. Tout le monde veut un coach expérimenté qui connaît le plus haut niveau et qui est considéré comme un véritable génie tactique. Lue fut champion dès sa première année, a enchaîné trois Finales NBA puis s’est remarquablement adapté au départ de LeBron James. La preuve avec les excellents résultats de Cleveland suite au départ du King, et son licenciement après six défaites. Un champion NBA squattant déjà ton banc et dessinant les meilleurs systèmes d’isolation, c’est tout ce dont ont besoin les Nets actuellement. Avec ça, full iso du duo Caris LeVert – Spencer Dinwiddie jusqu’à la fin de saison plus une élimination au premier tour des Playoffs histoire de ne pas partir en vacances trop tard. Ensuite, Tyronn récupère un duo LeVert – Dinwiddie remasterisé qui se transforme en Kevin Durant – Kyrie Irving. Toujours accompagné de sa plaquette marquée par les trois lettres ISO, Lue mène sa troupe jusqu’aux Finales NBA. Il y retrouve LeBron James pour lui montrer que le titre de 2016, c’est aussi et surtout celui du coach. Bagué en 2021, des débats ainsi que des plans à trois naissent pour savoir qui est le meilleur entre Phil Jackson, Gregg Popovich et Tyronn Lue. La légende s’écrit, Lue finit par être introduit au panthéon des plus grands coachs de l’histoire.

En attendant, ne nous enflammons pas trop, car personne n’a décroché le job pour l’instant. Tyronn Lue sera probablement l’un des noms sur la liste des candidats de Sean Marks, mais est-ce vraiment une bonne idée d’écouter Kyrie Irving concernant le choix du prochain coach de ta franchise ? Dans le contexte actuel des Nets, pas sûr.

Source texte : Yahoo Sports