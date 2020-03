Preview Nuggets – Bucks : sans le Greek Freak, gare à l’indigestion côté Milwaukee

Petite nuit NBA en ce lundi 9 mars avec seulement trois matchs au programme, mais on aura quand même un très intéressant Nuggets – Bucks. Les deux équipes galèrent un peu en ce moment, laquelle va réenclencher la marche avant ? Réponse cette nuit sous les coups de 2h du matin au Pepsi Center.

Petite présentation des forces en présence. Du côté de Denver, c’est pas tip top actuellement : des défaites inattendues contre Golden State puis Cleveland (que c’est moche) sur les trois dernières sorties, un niveau de jeu pas aussi propre qu’à l’accoutumée et une deuxième place abandonnée au profit des Clippers. Le Joker rayonne un peu moins sur le jeu, la défense ne répond plus trop présente comme en témoignent les 116,4 points de moyenne encaissés depuis cinq matchs, ce qui fait que c’est tout le Colorado qui tousse depuis la reprise post All-Star Break. Étrange étant donné que le roster ne présente aucun absent de marque, le banc est toujours aussi fourni avec Monte Morris, Jerami Grant, Michael Porter Jr., Mason Plumlee ou encore Torrey Craig donc l’alchimie devrait être présente. La seule raison de ce coup de mou réside peut-être dans l’alimentation du petit Nikola durant le week-end étoilé. Sauf qu’il est temps pour lui comme pour tous ses copains de se remettre au boulot. En effet, positionné un match derrière, le Jazz commence à revenir sérieusement dans le short du pivot et, en cas de défaite des hommes de Mike Malone, il pourrait revenir à égalité s’il s’impose contre les Raptors cette nuit.

D’autant plus que ce n’est ni plus ni moins le leader de la NBA qui se présente dans le Colorado. Un leader essoufflé certes mais un leader quand même. Bilan actuel du road-trip ? Deux matchs, deux revers, avec notamment 140 puntos encaissés hier face aux Suns. Y’a pas à dire, la chasse au cerf est plutôt fructueuse sur la côte Ouest. Et comme si les défaites ne suffisaient pas, The Greek Freak va poser des congés quelque temps pour s’occuper du rejeton en plus de son genou qui grince un peu. Giannis à l’infirmerie, son lieutenant Khris Middleton aura l’occasion de justifier son juteux contrat de 177 millions sur cinq ans. Fort d’une saison statistique à 21 points, 6 rebonds, 4 passes le tout en 50-40-90 au shoot, le scoreur possède le talent pour prendre les rênes de sa formation. Déjà auteur de 39 points à 50% au tir à l’occasion de la défaite face aux Suns de Devin Booker (après être passé au travers contre les Lakers quand même), le natif de Charleston part sur des bonnes bases qu’il devra perpétuer cette nuit pour permettre à ses coéquipiers de se refaire une petite santé en bouffant de la nuggets au kilo.

Belle opposition que nous propose la Grande Ligue entre le meilleur bilan de la Ligue et le troisième de l’Ouest. Dommage de voir le Greek Freak manquer cette affiche et son duel d’Européens face à Nikola Jokic. Heureusement que Mike Budenholzer possède le grand frère en rab, on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut passer.