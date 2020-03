LeBron James et… Norman Powell joueurs de la semaine : allez, on fait de la place au petit nouveau

Comme chaque lundi, la NBA dévoile les deux meilleurs joueurs de la semaine qui vient de se terminer. Du coup vous pouvez lâcher le match de Ligue 2, en plus c’est à huis-clos, et voir qui a performé au cours des sept derniers jours.

Deux hommes, un habitué, une surprise, c’est la récompense de la semaine en NBA. On va commencer par la petite surprise avec un joueur qui mérite de mieux se faire connaître… Il s’agit de LeBron James qui est élu dans la Conférence Ouest. Pour ceux qui ne voient pas, c’est lui qui porte le numéro 23 des Lakers et qui a martyrisé les Bucks puis les Clippers en trois jours. On peut débattre mais ces deux équipes font partie des trois meilleures de la saison NBA. Juste avant ça, une victoire assez tranquille contre Philadelphie pour les hommes de Frank Vogel. Les Sixers étaient privés de Ben Simmons et Joel Embiid donc c’est une petite friandise avant le reste de la semaine. Le King s’est dit que ça ferait un point d’exclamation dans sa saison de faire les deux à la suite et de toquer à la porte d’un Grec pour bien faire comprendre que la course au MVP n’est pas finie. 29 points, 10,3 passes, 7,3 rebonds pour Bronbron cette semaine. C’est plus que mérité et on a hâte de voir la suite de la carrière de ce petit jeune qui a l’air d’avoir envie de donner beaucoup à la NBA.

Dans la Conférence Est, c’est Norman Powell qui a été élu. Alors qu’on soit clair tout de suite, oui Caris LeVert aurait pu être choisi lui aussi. 51 points sur les Celtics, premier triple-double en carrière juste après, c’est costaud. Sauf que Norman-fait-des-vidéos lui aussi a sorti une sacrée semaine. 31 points à 56% au tir et le titre de celui qui a gâché la soirée de retour de Curry. Trois victoires et autant de défaites que le nombre de bague de Melo pour les Raptors pendant ce temps-là. Des succès contre les Suns, les Warriors et les Kings. Alors ce ne sont pas que des cadors parce qu’aucune des trois équipes n’est pour l’instant playoffable mais il faut quand même les taper. Il y en a pas mal qui se cassent les dents, surtout sur Sacto. Du côté de Toronto on montre bien que n’importe qui peut devenir joueur de la semaine. Le collectif est tellement central que les joueurs sortent de leur boîte les uns après les autres pour gagner les matchs. Résultat une deuxième place largement méritée à l’Est, des Playoffs déjà validés et des pronostics bien déjoués. Bravo aux Raptors et bravo à Norman Powell, à tous ses coéquipiers et au futur Coach of the Year Nick Nurse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Dino dans les joueurs de la semaine. La saison cycliste reprend alors on espère que Fred VanVleet ne sera pas trop occupé pendant la semaine sur son deux-roues.

C’est tout pour les récompenses de la semaine. Félicitations au Roi de Los Angeles et au champion NBA en titre. Bonne semaine à toutes et à tous, lavez-vous bien les mains et continuez à regarder la meilleure Ligue du monde.