Preview Nuggets – Blazers : Damian Lillard est on fire, sortez les extincteurs à Denver

Denver reçoit les Blazers de Damian Lillard ce soir à 3 heures du tam. Deux dynamiques et deux groupes bien différents, mais un même objectif, jouer le classement en vue de cette douce période printanière où les séries se jouent au meilleur des sept. Allez, preview.

Pour les Nuggets, troisièmes à l’Ouest, tout va bien si l’on se fie au classement. Sur le terrain en revanche, ça commence a devenir compliqué et l’infirmerie affiche complet. Dans la Mile High, les Pépites vont encore devoir faire sans Jamal Murray, Michael Porter Jr., Paul Millsap, Mason Plumlee et accessoirement Bol Bol cette nuit. Mettez ce cinq à l’Est et observez le aller en Playoffs, c’est scientifiquement prouvé. De nombreuses pertes donc pour les troupes de Nikola Jokic qui vont être forcées de s’ajuster. Le Joker a plus de responsabilité que jamais, mais son impact ne suffit pas toujours, comme dans la défaite face aux Pistons dernièrement malgré un gros 39/11/10 du Serbe. L’équipe parvient tout de même à sortir de grosses équipes comme les Bucks ou le Jazz récemment. Dans ses grands jours, Denver reste donc une plaie à jouer. En ce qui concerne les Blazers, la neuvième place n’est pas satisfaisante et il va falloir se booster pour obtenir son ticket pour avril. L’équipe compte en ce moment sur un Damian Lillard en feu et fraîchement élu meilleur joueur de la semaine. Et avec une moyenne de 45 points, 11 passes et 7 rebonds par match, c’est plutôt mérité. Grâce à son franchise player, Portland est en ce moment sur une bonne lancée avec quatre victoires d’affilée, cela sera-t-il suffisant pour s’en tirer ? À eux ce soir de confirmer.

La confrontation sera l’occasion de voir un beau duel entre Jokic et Lillard, deux joueurs habitués à porter leurs équipes en cas de besoin. Le rappeur de l’Oregon pourra se tester après une semaine historique face à une défense en place, et qui le connait bien. En Playoffs, les Nuggets avaient déjà réussi à diminuer lourdement l’impact du meneur, qui a tout de même fini par remporter la série au terme du Game 7, bien aidé de ses coéquipiers et notamment de C.J. McCollum. Pour freiner le All-Star, Mike Malone avait décidé de poster Jamal Murray et Torrey Craig sur lui. Ils avaient réalisé un travail énorme pour limiter l’incendie. Mais en l’absence du meneur titulaire, ce sera ce soir à Monte Morris de s’y coller pour tenter de le conserver à 13 points comme lors de leur dernière rencontre en décembre. Si l’incendie venait à être étouffé, ce sera aux lieutenants C.J. McCollum, Melo et Hassan Whiteside de prendre le relais, comme ils l’ont déjà fait par le passé. Difficile de défendre un joueur comme Damian sans créer d’ouvertures, à Portland de savoir en profiter. Cette saison, les rencontres entre les deux équipes ont vu par deux fois les Nuggets l’emporter, il faudra un Lillard à la hauteur de la semaine passée pour espérer voir le vent tourner.

Portés par un meneur monstrueux ou par un collectif bien huilés, pour chercher les Nuggets, les Blazers vont devoir tout donner. Après un début de saison décevant et avec l’ambition de jouer les Playoffs, c’est aussi ce genre de victoire qu’il faut maintenant chercher.