Nouvelle édition de la matinale de TrashTalk en direct de chez Mickey. Objectif ? Vous résumer tout ce qu’il se passe dans la bulle de la NBA à Orlando. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec le fourmillement en cours en Floride, on est gâté en matière d’information. Aujourd’hui, on est de retour avec une très bonne nouvelle en provenance de chez Mickey, des news de Pat Connaughton, l’arrivée de Russell Westbrook, des déclarations pour le moins différentes de Dwight Howard et Gregg Popovich, et Tobias Harris qui ne calcule pas le basket en conférence de presse. Pour bien digérer, on vous proposera comme d’habitude quelques pépites téléphoniques et un petit tour des réseaux sociaux. On y va ? 3, 2, 1, let’s go !

# Zéro cas de coronavirus dans la bulle recensé depuis les résultats du 13 juillet dernier

En voilà une nouvelle qui va permettre à Adam Silver de souffler un bon coup. Après avoir formulé des doutes concernant la résistance de sa bulle face à la maladie, les derniers résultats – donnés par Shams Charania sur Twitter – vont clairement dans le bon sens. Aucun cas de contamination au sein de la propriété de Mickey depuis les derniers chiffres du 13 juillet. Ces données peuvent bien sûr évoluer au fil des jours et des futurs tests, mais pour l’instant, tout semble indiquer que la bulle fait son travail de mur face à l’épidémie. Un point très positif pour la NBA au regard de la situation compliquée aux États-Unis et en Floride, État particulièrement touché par la maladie.

Sources: Zero NBA players tested positive for coronavirus out of 346 tested at Orlando campus since last results were announced July 13. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 20, 2020

# Pat Connaughton testé positif au COVID, mais bientôt à Orlando

Dans une rapide entrevue avec ESPN et Journal Sentinel, Pat Connaughton a annoncé sa récente contamination au coronavirus. Il n’est donc pas présent en Floride avec ses coéquipiers mais se sent bien et devrait vraisemblablement prendre son billet d’avion pour les tropiques bientôt, une fois qu’il aura traversé avec succès les protocoles sanitaires qu’impose la NBA.

« Je me sens bien et suis en pleine forme, j’ai hâte de rejoindre mes coéquipiers à Orlando après avoir validé tous les protocoles de la NBA. »

Milwaukee Bucks guard Pat Connaughton has tested positive for COVID-19 and thus is not yet with the team in Orlando. He told the @journalsentinel and ESPN: "I am healthy and I feel great and I am excited to join my teammates in Orlando once I meet all the NBA protocols." — Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) July 20, 2020

# Russell Westbrook a atterri hier à Orlando, Mike D’Antoni en slip

Annoncée hier par Mike D’Antoni pour ESPN, l’arrivée de Russell Westbrook en Floride est bien actée. Le coach des Rockets ne cache d’ailleurs pas son enthousiasme à l’idée de compter de nouveau sur le MVP 2017, que ce soit à l’entraînement ou en match. Une fois qu’il aura passé les jours de quarantaine d’arrivée bien sûr, et qu’il sera prêt aux yeux du staff médical des Fusées.

« J’espère qu’il pourra faire du 5 contre 5 une fois débarrassé de toutes ses obligations sanitaires. Je pense que vendredi sera encore un peu tôt. C’est à l’équipe médicale et à Russell lui-même de voir comment il se sent les jours précédents. J’espère qu’il pourra participer à plusieurs matchs d’entraînement pour ensuite être prêt à jouer » a déclaré MDA.

# Gregg Popovich et Dwight Howard s’expriment sur le port du masque

Dans une récente interview vidéo pour TNT relayée par Bleacher Report, le technicien des Spurs de San Antonio Gregg Popovich s’est montré très offensif face à la gestion de la pandémie dans le pays, notamment au Texas. Une peur légitime pour l’homme de 71 ans, quand on sait que la maladie est plus mortelle chez les personnes âgées. Dans sa déclaration, il rappelle l’importance du port du masque et des risques liés à la maladie, tout en plaçant quelques tacles pieds décollés aux officiels qui préféreraient écouter la politique plutôt que le Dr. Fauci, spécialiste des maladies infectieuses aux États-Unis.

« Je ne veux pas mourir, je porte mon masque tout le temps. […] Si vous n’avez qu’un demi-cerveau, vous devez prendre ça au sérieux. Nous avons un lieutenant-gouverneur qui a fait le choix de ne plus écouter les gens comme Fauci. Où est la sécurité ? Le message porté est ridicule. […] Tout ce qui compte pour eux, c’est de satisfaire Trump. Ce sont des lâches qui ont peur. »

"If you have half a brain, you have to take this seriously." Pop talks about wearing a mask and staying safe during the pandemic (➡️ @tractorsupply) pic.twitter.com/CGEKJi4U5U — Bleacher Report (@BleacherReport) July 21, 2020

De son côté, Dwight Howard a son propre avis. Alors que la NBA vient d’annoncer des chiffres très encourageants sur l’efficacité actuelle de la bulle, le pivot des Lakers s’est questionné sur le port du masque et le règlement sanitaire dans un live Instagram diffusé hier, relayé par ESPN. Pour rappel, Howard a été récemment balancé pour non port du masque.

« Ils sanitarisent tout. Nous sommes testés tous les jours. Nous ne sommes donc pas dans une situation où quelqu’un peut transmettre le virus aux autres, car nous sommes tous testés. Nous sommes seulement en contact avec des gens de la bulle. Nous ne voyons pas de gens de l’extérieur, et n’avons aucun contact avec eux. Donc je suis juste… Je comprends le « portez un masque » et tout, personne ne va essayer de faire quelque chose qui sort des règles, mais il y aura toujours une part de controverse. »

# Tobias Harris ne souhaite pas, lui non plus, parler basket en conférence de presse

À l’instar de Jerami Grant des Nuggets, la star des Sixers a utilisé son temps de parole face aux médias pour revenir sur les incidents récents aux États-Unis, et particulièrement la mort de Breonna Taylor à Louisville (Kentucky) en mars, au terme d’une perquisition qui aurait dégénéré. Une prise de position face à divers médias très populaires, qui permet au joueur de s’exprimer largement et de trouver de l’audience pour demander plus de justice sociale. Là-dessus, Tobias Harris est bien clair avec Daniel Cameron, procureur de l’État, dans une déclaration recueillie par Yahoo Sports.

« Je veux juste m’assurer que Daniel Cameron arrêtera les officiers impliqués dans la mort de Breonna Taylor. C’est tout ce que j’ai à dire. Ce sera ma réponse à chaque question. À Daniel Cameron d’agir et de faire ce qui est juste. »

"We want to make sure that Daniel Cameron (Kentucky AG) will arrest the cops and the officers involved with Breonna Taylor’s death, and that’s all I got to say.”@tobias31 used his media availability today to send a message. (via @SerenaWinters) pic.twitter.com/6tnXiCIQ3k — Yahoo Sports (@YahooSports) July 20, 2020

# 36-15 délation

Allez, petite dose de rigolade et de WTF. Aujourd’hui, on sent bien que le retour du jeu se rapproche, l’esprit de compétition se fait de plus en plus sentir, surtout du côté de la salle de jeu. On ne vous fait pas attendre plus longtemps, c’est parti !

« Ouais allô ! J’appelle parce que je vous le dis ça commence à me gaver vénère ça. La première fois j’ai rien dit, mais là j’ai la haine ! Pourquoi Kawhi fait exprès d’oublier sa raquette de ping-pong quand il vient jouer ? BAH MOI JE SAIS ! C’est juste parce que sa main est plus grande que la raquette donc ça l’arrange bien ! À chaque tournante il finit à 15 vies il est injouable sérieux faites un truc ! » « Bonsoir, je crois que j’ai repéré une voiturette de golf qui flotte dans un bassin, avec deux mecs sur le toit. Je crois que c’est Jared Dudley et Gérard, enfin bref envoyez de l’aide ils vont se noyer. » « Allô, c’est Rudy. Je veux balancer personne mais y’a pas moyen de rehausser les ouvertures de porte ? Parce que ça fait la 16è fois que je me prends celle de ma chambre et la croûte va jamais se refermer… En plus ça pique j’ai pas de désinfectant… Par contre vous le dites pas à Evan parce qu’il va encore me foutre la honte sur Twitter.. »

# La bulle en bref

Evan nous fait part de son admiration pour les bombes de Kristaps Porzingis et Luka Doncic.

Les Mavs ils me font rever. Tout les jours a la piscine. Jadore — Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 20, 2020

Un joli gâteau pour les 24 ans du meilleur shooteur à 3-points de la NBA.

Temps de repos sur l’eau pour une partie des joueurs du Magic.

Chez les Nets, Timothé Luwawu-Cabarrot et Caris LeVert jouent au golf, à défaut d’être assez pour faire du 3×3.

a little too short, a little shorty ⛳️ @CarisLeVert pic.twitter.com/3KMtmrpM7t — NBA Bubble Life (@NBABubbleLife) July 20, 2020

Drake n’oublie pas ses gars sûrs du Nord en leur envoyant des petits cadeaux.

*if* @Drake were to send me some candles, what would they say? 🕯 pic.twitter.com/A1Q50a3I9S — NBA Bubble Life (@NBABubbleLife) July 20, 2020

On se quitte encore une fois avec les Mavs, en mode karaoké. Y’a pas à chipoter, voici les kings de l’ambiance dans la bulle, et on veut tous se boire une bière avec Doncic et Marjanovic à la fin de la saison.