Kevin Durant aurait un coup de cœur pour Mark Jackson : il ne reste plus qu’à convaincre Kyrie Irving que c’est le bon coach pour les Nets

Pendant que les Nets sont à Orlando pour perdre au premier tour des Playoffs, Kevin Durant est tranquillement au repos. Saison blanche pour le Snake qui a décidé de faciliter le travail de Sean Marks en lui soumettant sa préférence pour le poste de head coach à partir de la rentrée prochaine. On dirait que Mark Jackson lui a tapé dans l’œil.

Qui sera le coach de Brooklyn la saison prochaine ? En voilà une bonne question. Et un problème très à la mode du côté de New York. Pas d’annonce officielle chez les Knicks qui enchaînent les entretiens, les Nets devraient quant à eux attendre la fin de leur saison pour se pencher sérieusement sur le dossier. Avant de faire son choix définitif, Sean Marks passera un petit coup de fil à Kevin Durant et à Kyrie Irving pour savoir ce que ses stars en pensent. Ce dernier aurait déjà sa petite préférence puisqu’Uncle Drew a déjà fait savoir qu’il aimerait retrouver son ancien coach poto Tyronn Lue. Un peu fatigué de tenir la plaquette du coach des Clippers, l’ancien souffre-douleur d’Allen Iverson est lui aussi intéressé par le poste. Est-ce que KD approuve ce choix ? On ne sait pas. Même si le MVP 2014 doit savoir qu’avec Lue il aura le champ libre en attaque. Mais l’ancien de Golden State aurait lui aussi son petit coup de coeur personnel et il s’agit de Mark Jackson. Une idée lancée par Brian Windhorst d’ESPN, dans son podcast « Hoop Collective« .

« Si vous portez une attention particulière aux réseaux sociaux, Rich Kleiman (le partenaire commercial de Kevin Durant et qui a une grosse influence) a récemment tweeté à propos de Mark Jackson. Il n’a pas tweeté, ‘Je veux que Mark Jackson entraîne les Nets’, mais il y avait un article dans le New York Post la semaine dernière où il était question de Mark Jackson ou et Jason Kidd. […] Vous savez, (Kleiman) a dit qu’il aimait cette idée. On sait que Mark Jackson et Kevin Durant ont une bonne relation. Ces tweets et la connexion possible de Jackson et les Nets avec Durant ne sont pas passés inaperçus en NBA. »

Paraît-il, Joe Harris aimerait voir Stan Van Gundy sur le banc des Nets tandis que Jarrett Allen voudrait Fred Hoiberg. Mais pas sûr que Sean Marks ne fasse attention aux envies de ces derniers. Le GM de Brooklyn va plutôt écouter KD et Uncle Drew pour choisir le prochain head coach. On le sait, les deux vedettes des Knicks ont participé au licenciement de Kenny Atkinson en cours de saison. Outre Tyronn Lue et Mark Jackson, la piste Jason Kidd est aussi dans les tuyaux. L’ancien joueur puis coach des Nets connaît bien la maison. Et dans toutes ces rumeurs, on en oublierait presque que Brooklyn a une fin de saison à jouer du côté d’Orlando. Privé d’une majeure partie de son roster et de Michael Beasley surtout, les Nets n’auront pas grand-chose à jouer. Excepté Jacque Vaughn. Nommé coach par intérim, l’ancien entraîneur du Magic pourrait se voir confier les rênes de l’équipe et être prolongé quelques années. La tâche est difficile mais il va falloir briller. Problème, assembler « Jacque Vaughn », « performance » et « Orlando » n’ont pas fait bon ménage par le passé… Le pasteur Jackson et le Petit Lue s’en frottent déjà les mains !

La liste est assez fournie, pas autant que celle des Knicks ! Néanmoins, la question du prochain coach des Nets est LA question prioritaire à Brooklyn. Sauf si Jacque Vaughn a comme projet d’emmener sa franchise vers le titre NBA en 2020.

Source texte : Brian Windhorst & The Hoop Collective