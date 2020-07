Nouvelle version au caractère multitâche pour la Nike PG 4. L’été, c’est l’époque durant laquelle, normalement, les joueurs NBA prennent du temps pour eux et taffent sur leurs lacunes niveau basket. Cette dernière variante de la chaussure signature de Paul George nous en apprend beaucoup sur ses hobbies estivaux : envoyer des gros dunks et enchaîner les prises aquatiques. La flemme de changer de paire entre les deux activités ? Eh bien c’est désormais possible avec la Nike PG 4 PCG, disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

On l’a bien vu récemment à Orlando, Paul George à un sacré coup de canne à pêche. Quoi de mieux que de pouvoir pêcher avec une paire qui se prête parfaitement aux sessions de chasse au brochet dans les bassins de Mickey, sérieux… Allô, Pat ? Quoi ? Entraînement dans cinq minutes, sanction si retard ? OK, j’arrive. Pas besoin de changer de chaussures, ça part direct enchaîner les ficelles au gymnase. Union des deux passions de Paul George, la Nike PG 4 PCG est une sympathique déclinaison à la sauce balle orange de la collection Nike ACG, All Condition Gear. Détail filet de pêche au niveau de l’empeigne petit clin d’oeil à l’appât, couleur grise pour surprendre la proie, couleur rouge pour laisser un souvenir indélébile dans la tête du défenseur adverse. Niveau zip au milieu, noir : sobre et efficace. Swoosh rouge flash, une couleur caliente pour fêter l’été. Pour la semelle, n’ayez peur de rien, les couleurs crème foncée et noir ne laisseront transparaître aucune tâche, vous pourrez donc enchaîner lancers de ligne et lancers-francs la conscience tranquille.

La fiche :

des Nike PG 4 assez originales tout en restant passe-partout. On aime moins : toujours pas de fonction « défendre les tirs de Damian Lillard » dessus.

Les Nike PG 4 PCG sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers au prix de 119,99€. Alors, qui s’offrira le luxe de pouvoir faire mordre la ligne aux poissons et mordre la poussière à l’adversaire avec une seule et même paire de chaussure ?

Source : Nike