Nike PG 4 Triple Black : pour passer incognito lors de vos vacances à Cancun

Ce n’est pas parce que les Clippers sont éliminés de la course au titre que Paul George doit arrêter de faire du business. Il doit juste le faire en étant plus discret pour éviter les blagues à son sujet. Les Nike PG 4 Triple Black ont débarqué dans les bacs et sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Parfois, mieux vaut la jouer un peu silencieuse. Façon Tom Clancy, pour ne pas éveiller les soupçons des ennemis. De retour d’Orlando avec une bonne grosse étiquette de loser sur le front, Paul George a décidé de ne pas trop la ramener pendant quelques semaines. Fini les « Playoffs P » à la fin de chaque décla un peu provocatrice, c’est ambiance lunettes noires et hoodie pour se fondre dans la foule. Il faudra juste le prévenir qu’avec le COVID les rassemblements de plus de 10 personnes sont très peu fréquents et donc qu’il aura du mal à passer totalement inaperçu. En tout cas, le nouveau coloris des Nike PG4 devrait l’aider en ce sens avec une robe entièrement noire et seulement un jeu de lumière grâce aux différentes matières utilisées entre l’empeigne, le Swoosh et la midsole. C’est à peine si une petite virgule blanche vient rompre cette harmonie côté intérieure de la paire.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike PG 3 NASA, un poil plus extravagantes.

les Nike PG 3 NASA, un poil plus extravagantes. On les imagine déjà à ses pieds : Paul George jusqu’à la reprise de la saison prochaine en (complétez avec le mois espéré) 2021.

Paul George jusqu’à la reprise de la saison prochaine en (complétez avec le mois espéré) 2021. L’occasion parfaite pour les porter : pour un mariage un peu sportif ou une partie de laser game. Les vrais campeurs savent.

pour un mariage un peu sportif ou une partie de laser game. Les vrais campeurs savent. On aime : un coloris discret et élégant, ça fait du bien un peu de sobriété parfois.

un coloris discret et élégant, ça fait du bien un peu de sobriété parfois. On aime moins : ce n’est pas demain la veille qu’on va oublier l’échec retentissant des Clippers en Playoffs.

Les Nike PG4 Triple Black sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Une manière de se consoler si vous êtes fans des Clippers et que vous vous préparez à suivre les Finales entre Miami et les Lakers.

Source : Nike