Les Lakers sont de retour en Finales NBA : le patron a répondu présent ! Replay de l’Apéro TrashTalk

Dix ans que les fans des Lakers attendaient cela. Il y a eu des hauts mais surtout des bas et même des très bas. Mais cette fois c’est officiel, les Purple and Gold sont de retour sur le toit de la Conférence Ouest et joueront pour un dix-septième trophée de champion NBA contre le Heat à partir de mercredi. Comme pour tous les événements historiques tels que celui-ci, un Apéro TrashTalk était inévitable et a eu lieu en live sur la chaîne Twitch ce dimanche soir. Et pour ceux qui auraient raté le rendez-vous de cette fin de semaine, voici la séance de rattrapage.

C’est allé tellement vite dans ces Playoffs que certains n’ont peut-être pas eu le temps de réaliser. LeBron James vivra bien ses dixièmes Finales NBA dans la bulle d’Orlando pour tenter de faire revenir les Lakers au même niveau que les Celtics au nombre de titres gagnés avec 17 bannières de champion. Pour cela, il faudra quand même se débarrasser d’une équipe du Heat bien costaude. Mais c’est bien des Californiens dont il va être question aujourd’hui avec un focus sur le parcours des troupes de Frank Vogel pour se hisser jusqu’au dernier round des Playoffs avec trois petites défaites enregistrées sur la route, une à chaque tour, les Nuggets ne parvenant pas à tripler l’exploit de remonter un écart de 3-1 dans cette postseason. Sûrement un peu fatigués, dépassés aussi par le talent et la force de ces Lakers qui font office de grandissimes favoris depuis l’élimination surprise des Clippers au tour précédent par ces mêmes Nuggets. Pour aller chercher une quatrième bague, le King sera accompagné d’un Anthony Davis dominant et de tout un supporting cast qui a su se concentrer pour être à la hauteur de l’événement.

Cacahuètes, Tourtel Twist et canapé, on se pose et on en parle. Pour la suite on ne change pas une équipe qui gagne, surtout quand on parle des Lakers : on like, on partage, on commente, let’s go.

Pour revivre l’apéro dans les conditions du direct : c’est par ici !