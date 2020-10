Nike PG 4 Clippers : une paire qui ne protège pas des chokes en Playoffs

Revenu dans sa Californie natale, Paul George a vécu une première saison compliquée chez les Voiliers. Mais après avoir pas mal bougé ces dernières années, l’ailier se sent bien à la maison et semble vouloir s’installer dans la Cité des Anges sur le long terme. Il a en tout cas annoncé la sortie des Nike PG 4 Clippers, disponibles dès à présent chez notre partenaire Basket4Ballers.

Depuis qu’il a quitté Indianapolis en 2017, Paul George est passé par de nombreuses émotions. A OKC d’abord, avec deux éliminations au premier tour des Playoffs dont ce (mauvais) tir de Damian Lillard à la sirène du Game 5 pour vaincre le Thunder en 2019. Finaliste pour le trophée de MVP cette même année, PG a ensuite poussé pour être échangé chez les Clippers et ainsi former une superteam avec Kawhi Leonard. Souvent blessés et rarement alignés cote à cote, cette première année de collaboration s’est terminée sur un échec avec un bon vieux choke des familles face aux Nuggets en demi-finale de Conférence après avoir mené 3-1 dans cette série. Les punchlines ont fusé en direction de l’autre franchise de Los Angeles et Paulo n’a pas franchement été épargné après des perf indignes de son niveau. Mais le All-Star n’est pas du genre à se cacher derrière des excuses. Le MIP 2013 se sent bien sur la terre où il a grandi et n’envisage pas de repartir de sitôt. Alors pour calmer tout le monde et clamer son amour pour les Clippers, il leur a dédié un modèle de ses nouvelles signature shoes, les Nike PG 4. La silhouette est déjà bien connue des fans de sneakers, avec deux faces monochromes qui se répondent et un zip pour faire la séparation au centre. Pour les touches de doré synonyme de titre NBA, il faudra encore attendre au moins un an.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike PG 4 Bred, pour les fans des Bulls et de Paul George.

les Nike PG 4 Bred, pour les fans des Bulls et de Paul George. On les imagine déjà à ses pieds : tout le monde sauf un joueur des Blazers.

tout le monde sauf un joueur des Blazers. L’occasion parfaite pour les porter : il faut surtout éviter les matchs couperets.

il faut surtout éviter les matchs couperets. On aime : un code couleur qui fonctionne bien et un design assez simple qui permet à PG d’afficher l’un des prix les plus abordables du marché pour des signature shoes.

un code couleur qui fonctionne bien et un design assez simple qui permet à PG d’afficher l’un des prix les plus abordables du marché pour des signature shoes. On aime moins : il va encore falloir attendre un peu pour que les vannes se dissipent après ce choke monumental.

Les Nike PG 4 Clippers sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. A ce prix-là, beaucoup risquent de craquer.

