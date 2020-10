Steve Nash aka Steve Cash : « On joue le titre », maintenant les Nets vont devoir assumer

Quelques semaines après sa nomination à la tête des Nets, Steve Nash ne cache pas ses ambitions avant même d’avoir coaché son premier match sur le banc de Brooklyn. Spoiler : il envisage de finir devant les Knicks, mais ça c’était acté.

Retrouver son copain Amar’e Stoudemire à ses côtés l’an prochain, forcément ça donne des ailes. Poussé par la hype de reformer sur le banc des Nets ce duo iconique des années 2000 qui rappellera de beaux souvenirs aux fans des Suns, Steve Nash se sent en confiance et capable de grandes choses avec son équipe. Comme il l’a révélé ce mardi lors d’un entretien chez YES Network, l’ancien meneur canadien a de grandes ambitions pour la saison prochaine, puisqu’il déclare viser le titre. Rien que ça. Mais franchement, on le comprend. Avec le retour de Kevin Durant après une année passée sur le canap’ et un Kyrie Irving qui semble désormais remis de ses pépins à l’épaule, la franchise de Brooklyn possède déjà un effectif taillé pour le titre. Si on rajoute en plus des soldats comme Caris LeVert ou Spencer Dindwiddie autour, on peut carrément parler de favoris dans la Conférence Est et même plus…

« On joue le titre. […] Je ne veux pas dire qu’un autre résultat que le titre ne sera pas un succès car on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie, on ne sait jamais comment le ballon va rebondir. La chance joue aussi un rôle dans l’obtention d’un titre NBA. Mais nous jouons pour gagner le titre et nous allons construire en conséquence. Avant chaque décision, on se demandera si cela nous aidera à nous rapprocher de notre but qui est de remporter un titre. »

Le Hall of Famer n’est pas totalement fou et pense évidemment à toutes les éventualités. Il y a en effet une possibilité de voir un peu de mouvement pendant cette intersaison, si les dirigeants et le coaching staff estiment qu’il y en a besoin. Une troisième superstar ? Un soutien à l’intérieur ? En tout cas, avec beaucoup d’attentes autour de ce nouveau roster qui affiche clairement ses ambitions, les Nets commenceront la saison avec un jolie pression sur les épaules. Kevin Durant, après ses deux bagues et autant de titres de MVP des Finales qui auront une saveur bien particulière pendant toute sa carrière, n’est pas loin, à 32 ans, de l’année où jamais pour prouver qu’il peut mener tout seul son équipe jusqu’au Graal. Kyrie Irving doit aussi mettre derrière lui sa mauvaise réputation de coéquipier et montrer au monde qu’il est bien le joueur magique que l’on sait qu’il est. Mais comme le rappelle Steve Nash, qui n’a encore jamais coaché un seul match en NBA, on n’est pas à l’abri d’un raté quelque part. Et puis, si jamais ça ne se passe pas comme prévu, on pourra forcément ressortir l’argument préféré des Clippers, celui qui dit que ce n’est que la première année que les stars jouent ensemble, et qu’il faut laisser du temps au projet, patati, patata.

Avec un roster débordant de talent, des stars sur pied et un coaching staff tout neuf, les Nets sont prêts à en découdre. En bon chef de file, le coach Steve Nash a annoncé la couleur : le titre, c’est clairement jouable.

Source texte : Yes Network