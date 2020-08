Nike PG 4 Digi Camo : avec ça, plus d’excuse pour ne pas être furtif

Pendant que Paul George représente dans la bulle à coup de grosses défenses sur Devin Booker de moves plutôt doux qui surprennent quasiment tout le monde, on a une mauvaise nouvelle pour ses adversaire. La marque à la virgule vient tout juste de rendre sa foulée encore plus indétectable avec la Nike PG 4 Digi Camo, disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Bon, d’accord, la vanne sur Devin Booker est pas très cool pour Paulo, parce qu’il s’est quand même arraché pour aller chercher la balle (spoiler : il l’a pas eu). Dans la foulée ? Appel avec Beaverton : ‘Eh les gars, me faut une nouvelle paire pour être encore plus insaisissable‘. Ni une ni deux, les designers de la marque se mettent au charbon et nous offrent une petite paire bien sympathique et très adaptée à un besoin de furtivité immédiat. Empeigne au motif camouflage numérique, dans des nuances d’orange et de noir, ça rappelle fortement l’époque où l’une des seules préoccupations d’une partie d’entre nous était de se la donner sur Call of. Sur la chaussure, on pourrait croire que ça serait voyant, mais ça produit exactement l’effet recherché : ça passe crème et c’est à la fois original et passe partout. Swoosh orange, doublé d’un motif quadrillage qui rappelle encore une fois l’idée de camouflage. Semelle blanche saupoudrée de légères tâches de peinture bleues et rouges, histoire de montrer que la paire à un background, et aussi de faire un petit clin d’oeil aux Clippers, son équipe actuelle. Sur le dessus, la fermeture est noire, c’est sobre et classique mais ça évite tout faux pas. Enfin, sur le côté intérieur, une toile noire recouvre l’empeigne, comme pour rappeler le sort qui attend l’adversaire s’il se fait attraper.

La fiche

La grande soeur : les Nike PG 4 PCG, parce que Paul a une forte attirance pour le camouflage.

les Nike PG 4 PCG, parce que Paul a une forte attirance pour le camouflage. On les imagine déjà à ses pieds : Paul George bien sûr, au prochain match contre les Suns.

Paul George bien sûr, au prochain match contre les Suns. L’occasion parfaite pour les porter : l’ordre de mission du jour ? Infiltrer la défense adverse.

l’ordre de mission du jour ? Infiltrer la défense adverse. On aime : très original, coloré tout en restant sobre, la magie du design réussi.

très original, coloré tout en restant sobre, la magie du design réussi. On aime moins : les ingénieurs de Nike avaient enfin réussi à la rendre parfaite pour défendre sur Lillard, mais c’est plus d’actualité.

Les Nike PG 4 Digi Camo sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers au prix de 119,99€. Allez, il est l’heure de se rendre invisible pour n’en devenir que plus létal.

