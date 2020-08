Kevin Durant voit des Finales NBA entre les Clippers et les Bucks : saperlipopette, il ne croit pas en ses Nets ?

Alors qu’il est tranquillement en train de continuer sa préparation pour la saison prochaine loin de la bulle d’Orlando, la star des Nets Kevin Durant a donné son prono concernant les Finales NBA 2020. Quitte à se mouiller, KD opte pour une bataille entre les Clippers et les Bucks pour le titre.

Mille milliards de mille sabords ! Vu qu’il n’a toujours pas porté le maillot des Nets, KD ne sait peut-être pas encore qu’il est sous contrat chez eux. En tout cas, pour lui, pas de raison de croire en ses coéquipiers pour aller arracher la bagouze. Timothé Luwawu-Cabarrot qui marche sur l’eau dans la bulle entouré de Jeremiah Martin, Chris Gyoza Chiozza et le boxeur Donta Hall, ça fait rêver plus d’un non-voyant. Enfin bref, Durantula n’y croit pas et on ne va pas lui en vouloir. Cette fois, il n’a pas utilisé son deuxième compte Twitter pour pronostiquer l’affrontement final qu’il imagine cette saison. Sur le podcast « Play For Keeps », le zigotto a déclaré qu’il verrait bien des Finales NBA entre les Bucks et les Clippers, avec une victoire de Kawhi Leonard encore une fois. Ça ne serait même plus rigolo s’il gagnait partout le type…

« Si je devais choisir – et je déteste faire ce genre de conneries, parce qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver, vous avez vu ça avec nous l’année dernière – mais si je devais choisir, je dirais les Clippers et les Bucks pour le titre. Avec les Clippers qui gagnent. Les Clippers ont tellement de profondeur. Ils n’ont pas souvent été au complet jusqu’ici, mais ce talent est tout simplement indéniable. Quand vous avez Paul George et Kawhi Leonard sur les ailes, c’est ce qu’il vous faut pour gagner, c’est-à-dire des ailiers. Vous avez ces deux-là, Top 3 ou Top 4 de la Ligue à la position d’ailier, qui évoluent dans la même équipe. »

Ne voyez pas ici un appel du pied du quadruple meilleur scoreur de la Ligue vers les Clips, mais seulement un avis qui est sans doute partagé par pas mal de monde. Et puis niveau ailier, y’a moyen qu’il s’y connaisse un chouïa pour parler de ses collègues Paul et Kawhi. Avec leurs stars et leur effectif bien complet des deux côtés du terrain, les Clippers font partie des grands favoris avec les Bucks et les Lakers, ce n’est pas surprenant qu’un habitué des grands moments et des Playoffs les mette sur le toit de la Grande Ligue. Petit supplément fromage à son prono, les Bucks seront opposés aux Raptors en Finales de Conférence Est, tandis que la bataille de Los Angeles aura bien lieu de l’autre côté du tableau.

L’année prochaine, la limonade ne sera pas la même avec le duo KD x Uncle Drew aux commandes des Filets de Brooklyn. Cette année, ils devraient tranquillement se faire jarter au premier tour des Playoffs et laisseront les grands s’expliquer entre eux par la suite.

Source texte : podcast « Play For Keeps », ESPN