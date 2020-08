Michael Porter Jr. is on fire : deux perfs XXL coup sur coup, le décollage fut long mais la fusée est lancée

Depuis la reprise de la saison NBA il y a tout juste une semaine, certains joueurs semblent particulièrement à l’aise au sein de la bulle d’Orlando. Dans le lot, on a notamment Michael Porter Jr., auteur d’une nouvelle perf très lourde mercredi face aux Spurs. Le rookie des Nuggets est actuellement sur un nuage, profitant des nombreuses absences à Denver pour montrer son immense potentiel. Ça méritait bien un petit zoom.

Avant que la saison régulière ne reprenne le 30 juillet, Michael Porter Jr. faisait plus parler de lui pour ses commentaires controversés sur le COVID-19 que pour ses talents balle en main. Mais aujourd’hui, ce sont véritablement les performances de MPJ qui font la une du côté de Denver. Auteur de belles promesses au cours de sa campagne rookie mais possédant des opportunités limitées dans la grosse rotation de Mike Malone, le 14è choix de la Draft 2018 profite aujourd’hui des nombreux absents au sein de son équipe pour cartonner dans la bulle floridienne. Pour rappel, pas moins de trois titulaires sont actuellement à l’infirmerie chez les Nuggets, à savoir Jamal Murray, Gary Harris et Will Barton, qui n’ont pas encore foulé les parquets depuis la reprise de la saison régulière. Résultat, Porter Jr. a été intégré dans le cinq de départ par Mike Malone sur les trois matchs de Denver, et a même été le joueur le plus utilisé au cours des deux dernières rencontres, durant lesquelles il a véritablement explosé après une première sortie décevante contre Miami. 37 points (12/16 au tir, 4/6 du parking, 9/9 aux lancers francs, record en carrière au scoring en prime) et 12 rebonds contre Oklahoma City lundi, 30 points (11/19 au tir, 5/9 derrière la ligne à 3-points) et 15 rebonds face à San Antonio mercredi, on peut dire qu’il est chaud le gamin, et c’est toute l’équipe de Denver qui peut le remercier. Deux victoires compliquées à aller chercher, sans un MPJ au top, ça n’aurait sans doute pas été la même histoire.

Michael Porter Jr.'s career-high 37 PTS led the Denver Nuggets to an OT victory! ⛏ #WholeNewGame pic.twitter.com/W7aUWeuQd7 — NBA UK (@NBAUK) August 4, 2020

Back-to-back 30-point games for Michael Porter Jr. 🙌 30 PTS

15 REB (career-high)

5 3PM

49 FPTS pic.twitter.com/2iCSqzGtsS — NBA Fantasy (@NBAFantasy) August 5, 2020

Le talent de Michael Porter Jr. ne surprend pas grand monde. Parfois comparé à Kevin Durant pour son profil combinant qualités physiques – technique – adresse, l’ailier de 2m08 possède le potentiel pour faire des ravages au plus haut niveau. Son développement a surtout été ralenti par de nombreux problèmes de blessure mais il est désormais prêt à profiter de toutes les opportunités pour cartonner. Dans une équipe comme Denver où le collectif prime et où la balle circule, MPJ se régale actuellement aux côtés de l’excellent playmaker Nikola Jokic. Bougeant bien sans ballon et profitant des écrans de ses coéquipiers (sur la première action face au Thunder, on peut voir par exemple MPJ conclure sur un curl après un écran de Monte Morris), Porter Jr. est bien intégré dans le flow de l’attaque de Denver, lui qui fait pas mal de dégâts en catch & shoot. Il évolue avec la confiance d’un vétéran et n’hésite pas à dégainer quand l’occasion se présente, de quoi enflammer les ficelles d’Orlando. La menace extérieure qu’il représente lui offre également des ouvertures vers le cercle, où il peut conclure face aux plus grands avec sa taille. Bref, c’est une petite mixtape que nous propose le jeune homme en ce moment, mais on a aussi aimé son engagement global, avec une belle activité au rebond et quelques aperçus de son potentiel défensif. Porter Jr. a encore du boulot à ce niveau-là mais clairement, il possède les qualités athlétiques pour devenir un joueur dominant dans sa propre moitié de terrain.

L’explosion de Michael Porter Jr. chez Mickey fait de Denver l’une des équipes les plus intéressantes à suivre dans la bulle. Malgré leurs bons résultats cette saison et leur place sur le podium de l’Ouest, les Nuggets sont rarement considérés comme de véritables candidats au titre. Sans doute parce que ça manque de grands noms et parce que Denver, ce n’est pas Los Angeles. Mais si MPJ continue sur sa lancée et si tout le beau monde se trouvant actuellement à l’infirmerie revient bien, attention. Parce qu’en matière de profondeur d’effectif, c’est du lourd quand le roster est au complet. Pour l’instant, on n’a pas pu voir les Nuggets tourner à plein régime à cause de leurs absents, il est donc difficile de vraiment tirer des conclusions. Et la question qui va forcément se poser, c’est comment Mike Malone gérera le cas MPJ une fois que Jamal Murray, Gary Harris et Will Barton seront à nouveau opérationnels. Vu ce qu’il montre, le rookie continuera logiquement à avoir de vraies opportunités mais il y aura un nouvel équilibre à trouver. Pour Barton en tout cas, c’est clair, il faut lâcher la bête !

Le vétéran parfait, qui vise le collectif par excellence. Will Barton voit Porter Jr très bien taffer : au lieu de se poser des questions sur ses futures minutes en tant que titulaire, Barton pousse publiquement pour qu’on voit MPJ davantage sur le terrain. Coéquipier de rêve. https://t.co/pxFesoU9SH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 5, 2020

Michael Porter Jr. est en pleine bourre, et ce sont tous les supporters des Nuggets qui ont un grand sourire aujourd’hui. On ne parle que de deux matchs évidemment, mais ce que MPJ propose actuellement, c’est spécial pour un gamin de 22 piges. Le futur est entre de bonnes mains à Denver, à condition évidemment qu’il reste en bonne santé.