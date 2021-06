Officiel : Kyrie Irving et James Harden forfaits pour le Game 5 contre les Bucks, on tient à souhaiter bonne chance à Kevin Durant

On attendait avec impatience des nouvelles supplémentaires suite à la blessure de Kyrie Irving face aux Bucks. Elles sont tombées ce lundi soir. Sans surprise, Uncle Drew ne jouera pas lors du Game 5 de mardi, et James Harden non plus d’ailleurs.

Pas de miracle donc. Victime d’une grosse entorse à la cheville dimanche soir, Kyrie Irving ne sera pas rétabli pour jouer demain. L’info a été balancée par Shams Charania de The Athletic. Bon, franchement, on s’y attendait et le contraire aurait été surprenant. Quand on a vu comment la cheville d’Uncle Drew a tourné sur le pied de Giannis Antetokounmpo, on a tout de suite compris que c’était sérieux. Jouer à peine deux jours plus tard, après avoir quitté la salle de Milwaukee en béquilles, c’était mission impossible. La vraie question qu’on se pose, c’est à quel moment Kyrie pourra éventuellement revenir sur les parquets et si la possibilité de le revoir dans cette confrontation face aux Bucks existe vraiment. Car à l’heure de ces lignes, malgré l’IRM passée aujourd’hui, aucune précision n’a été donnée concernant la gravité de l’entorse d’Irving. Et Steve Nash, le coach des Nets, a indiqué qu’il n’avait « aucune idée » concernant la disponibilité de son meneur pour la suite de la série si l’on en croit Malika Andrews d’ESPN. Tout ça pour dire qu’on est toujours dans le flou et que la seule véritable info que l’on possède actuellement, c’est celle concernant l’absence d’Irving demain.

Nets star Kyrie Irving is out for Game 5 vs. Bucks with his right ankle sprain. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 14, 2021

Kyrie Irving will miss Game 5 on Tuesday with a sprained right ankle, Steve Nash says. Irving had an MRI. Nash adds he has "no idea" whether or not he will be able to return in this series vs. Milwaukee. — Malika Andrews (@malika_andrews) June 14, 2021

Outre Kyrie, on se demandait également comment la situation évoluait du côté de chez James Harden. Les Nets l’ont dit hier, ils ne précipiteront pas le retour du Barbu malgré la blessure d’Uncle Drew. Et ils n’ont pas menti puisque Ramesse sera également absent pour le Game 5 selon Malika Andrews. Si Harden progresse dans sa rééducation, il n’est visiblement pas encore opérationnel pour retrouver les terrains après son bobo à l’ischio subi lors du Game 1 de la série. Résultat, Kevin Durant sera le seul membre du Big Three à porter les couleurs des Nets mardi dans un cinquième match qui s’annonce tout simplement crucial pour la suite des événements. Les Bucks, au fond du trou après les deux premières rencontres à Brooklyn, ont désormais une occasion en or de prendre le contrôle des opérations et mis à part un match all-time de KD, on voit mal comment les Nets pourraient survivre. Certes, la bande à Steve Nash a montré cette saison qu’elle avait une certaine profondeur et que collectivement c’était plutôt solide. Certes, les Nets sont habitués à jouer sans un Big Three au complet, Durant et Harden enchaînant notamment les séjours prolongés à l’infirmerie en régulière. Mais là, le momentum est en faveur de Giannis Antetokounmpo & Cie, et Durant risque de se sentir bien seul si son supporting cast n’arrive pas à step-up.

Pas de Kyrie Irving. Pas de James Harden. Un Game 5 crucial à jouer à Brooklyn alors que les Nets et les Bucks sont à égalité 2-2. Voilà la storyline de la rencontre de demain soir. Dans de telles conditions, Kevin Durant peut-il vraiment réaliser l’exploit face à l’équipe de Giannis ?

Source texte : The Athletic / ESPN