Preview de la soirée NBA : tout le monde à 2-1 avant le Game 4, voilà qui devrait nous offrir deux belles batailles cette nuit

Au menu des Playoffs ce soir, deux matchs 4 qui risquent d’être à couteaux tirés. Les deux séries se jouant ce soir sont à 2-1 et le destin des équipes peut se dessiner dès cette nuit. Avant de retourner à la maison, Philadelphie et Utah peuvent se mettre dans un fauteuil pour se qualifier en finales de conf’. Spoiler : ils ne vont pas prendre le match à la légère.

1h30 : Hawks – Sixers : dernier match à la State Farm Arena avant de retourner à Philadelphie et Atlanta est face à un must-win. Remportant le premier match de la série grâce à une grosse pace, un Trae Young en feu et une réussite insolente de ses role players à distance, le vent a tourné depuis deux matchs. Philadelphie a ralenti le rythme, pris le contrôle de la série et son franchise player Joel Embiid a préféré enfiler des paniers plutôt que des perles durant ces Playoffs. Une grosse domination physique des Sixers s’est constatée lors des matchs 2 et 3 et difficile d’entrevoir une issue pour Atlanta avant ce match 4. La clef se situe peut-être dans celle qui a permis aux Hawks de prendre le Game 1 : mettre du rythme et tirer à distance. En espaçant le terrain en attaque, peut-être via du John Collins au poste 5 pendant de longues séquences ou en jouant petit avec du Kevin Huerter en 3, Atlanta arrivera à emballer la rencontre pour éviter de laisser Embiid, Harris et Simmons imposer leur domination. Surtout que le pivot camerounais risque d’être une nouvelle fois incertain pour le match de ce soir. Ce sera peut-être l’occasion pour Nate McMillan de tester de nouveaux paris, égaliser dans la série et inverser le momentum. Danny Green sera lui absent pour les Sixers, perdant ainsi de la qualité en défense extérieure et en shoot, il faudra voir qui de Matisse Thybulle ou Furkan Korkmaz viendra pallier l’absence du champion 2020. A priori, Korkmaz part avec une longueur d’avance, lui qui est resté sur une bonne prestation vendredi dernier avec 14 points à 3/6 à 3-points. Mais Doc Rivers pourrait vite donner plus de minutes à son pitbull défensif si Korkmaz venait à être moins en réussite au tir. Toujours privés de leur duo d’ailiers de la Draft 2019, les Hawks pourraient encore commencer avec Solomon Hill dans le cinq en l’absence de DeAndre Hunter et Cam Reddish.

4h00 : Clippers – Jazz : le réveil de Kawhi Leonard et Paul George aura été un moindre mal pour les Clippers, qui ont réussi à décrocher la victoire lors du match 3. Les deux superstars de L.A. ont dominé au scoring et la prestation d’ensemble des Clippers a été convaincante. Comme depuis le début de la série, les Clippers ont pu compter sur un bon Reggie Jackson, qui maintient un niveau de performance plus que satisfaisant en ce moment. Pareillement, Nicolas Batum – dans son rôle de 5 fuyant – a été en réussite et ce point tactique a particulièrement touché le Jazz. Permettant d’éloigner Rudy Gobert de la raquette et à son équipe de driver plus sereinement, Utah a semblé un peu perdu face à ça, ne sachant pas comment mettre en place sa défense. Si Batman réitère ce genre de match derrière la ligne à 3-points (4/6 pour 17 points), il faudra voir comment le Jazz réagit. Avec l’absence de Serge Ibaka, les Angelinos ont sûrement trouvé leur formule, avec comme facteur clef leur réussite extérieure. De son côté, Utah a laissé filer lourdement le Game 3, mais quelques motifs de satisfaction peuvent tout de même ressortir. Tout d’abord, Donovan Mitchell, qui réussit à maintenir un haut niveau de performance, malgré la déroute des siens. Avec un match à 30 points, Spida montre que sa réputation n’est plus à faire en Playoffs et qu’il faudra compter sur lui pour le match de ce soir, en espérant que la cheville tienne. Joe Ingles, dans un rôle de point forward, a donné satisfaction, d’autant que le Jazz aura besoin de lui si Mike Conley est une nouvelle fois absent (il est incertain). Il faudra surveiller aussi les performances de Bojan Bogdanovic, qui a enchaîné les briquasses samedi et Rudy Gobert, pas forcément à son aise. Sans ces deux piliers du Jazz, Utah ne peut espérer l’emporter et un sursaut est attendu de la part du leader de l’Ouest.

Messieurs, entre guerres de tranchées ou tirs de sniper, on ne sait pas encore ce que nous réservent les matchs de Playoffs de ce soir, mais une grande réussite à distance pourrait faire l’affaire des Hawks et des Clippers. En attendant, les Sixers et le Jazz ont toujours le contrôle de la série et voudront confirmer leur supériorité.