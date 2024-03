Après s’être fracturé la main vendredi soir contre ses anciens copains des Wizards, Russell Westbrook sort tout juste de chirurgie et pourra être réévalué d’ici à une semaine. L’objectif : un retour sur les terrains en pleine forme avant les Playoffs.

Lui qui faisait partie des meilleurs sixièmes hommes de la ligue en 2023-24 n’avait encore raté aucun des 58 premiers matchs de la saison. A 35 ans, c’est une prouesse et on ne pouvait que saluer la durabilité et l’hygiène de vie de Russ. Malheureusement, cette belle série s’est interrompue vendredi. Woj l’a annoncé : Westbrook, qui avait déjà raté le match de dimanche soir contre les Wolves, a été opéré ce lundi au niveau de sa main non-shooteuse.

ESPN Sources: Clippers guard Russell Westbrook underwent surgery on his fractured left hand on Monday and the hope is that he will return before the start of the playoffs. pic.twitter.com/2cGISST9ZO

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 4, 2024

Un petit coup d’arrêt pour Russell Westbrook, qui ne devrait pas pour autant le pénaliser trop longtemps. On se rappelle qu’en 2014, c’était sa main dominante qu’il s’était fracturée avec le Thunder, ce qui ne lui avait fait rater que quatorze matchs. Si Russ revient juste à temps pour le mois d’avril, il pourra se remettre dans le rythme avant les Playoffs avec huit matchs à jouer en deux semaines.

En attendant, les Clippers – qui ne cachent pas leur volonté de jouer le titre cette saison – ont sorti la carte Bones Hyland pour pallier l’absence de Russell. L’ancien guard de Denver avait été plus ou moins mis au placard après le mois de novembre, avec seulement sept matchs joués sur 39 possibles sur la période. Il refait désormais surface sous la houlette de Tyronn Lue : trois matchs d’affilée avec plus de dix minutes jouées et des moyennes de 2,3 points, 3,3 passes et 0,3 rebond. On apprécie les efforts de Bones qui va devoir s’adapter à ce nouveau rôle de back-up meneur, mais la production risque d’être juste sur le long terme pour les Clips. Surtout quand il s’agit de remplacer Brodie qui envoyait quand même 11,1 points, 5,1 rebonds et 4,4 assists en sortie de banc.

Les Clippers, qui ont connu la première place au sein de leur conférence cette saison, sont retombé à la quatrième place de l’Ouest avec leur défaite de cette nuit contre les Bucks. La production et l’énergie de Russ West seront donc les (re)bienvenues le plus tôt possible. On croise les doigts à sa place, car lui ne peut sûrement pas le faire en ce moment.

