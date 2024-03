Russell Westbrook de retour ce lundi avec les Clippers ?

Blessé à la main au début du mois de mars, Russell Westbrook serait proche du retour chez les Clippers. Le meneur pourrait enfiler son short dès ce lundi selon les dernières news d’ESPN.

Voilà une news qui devrait mettre le smile sur le visage de la fanbase des Clippers. Moins fringants ces dernières semaines, les voiliers vont bientôt pouvoir compter sur le retour en tenue de Russell Westbrook ! Opéré début mars d’une fracture de la main, l’ancien All-Star serait proche du retour selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Los Angeles Clippers guard Russell Westbrook is expected to return to the lineup next week — perhaps as soon as Monday vs. the Indiana Pacers, sources tell ESPN. Westbrook — one of the league’s top sixth men — had surgery to repair a fractured left hand three weeks ago. pic.twitter.com/cL6JdNyVaO

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 22, 2024

Le meneur devrait faire son retour durant la semaine prochaine et il se pourrait même qu’il joue dès ce lundi face aux Pacers. Russell Westbrook a été un élément clef de la réussite des Clippers cette saison. Outre ses 11 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne, Brodie apportait une énergie folle en sortie de banc aux côtés de Norman Powell.

Petite stat toujours intéressante à souligner, L.A. a un bilan de 38 victoires et 20 défaites cette saison avec Russell Westbrook en tenue. Depuis la blessure du MVP 2017 début mars ? 6 victoires pour 5 défaites. Sans doute pas une coïncidence.

Avec Westbrook de retour, les Clippers auront de meilleures chances de valider l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs. Les Pelicans sont encore proches derrière et sauf vautrage des Wolves, il semble compliqué d’espérer une place sur le podium pour L.A.

Source texte : ESPN