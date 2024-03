Après un premier jour de March Madness rempli d’émotions, rebelote hier soir ! Yale a réussi l’incroyable exploit de battre Auburn, on a eu droit à un game-winner en mode Kawhi Leonard, et le Français Kalifa Sakho s’est qualifié pour le deuxième tour avec Utah State. Résultats, perfs, moments forts, highlights… par ici le récap complet !

Les scores

West Region

Baylor (#3) – Colgate (#14) : 92-67

– Colgate (#14) : 92-67 Clemson (#6) – New Mexico (#11) : 77-56

– New Mexico (#11) : 77-56 Saint Mary’s (#5) – Grand Canyon (#12) : 66-75

: 66-75 Alabama (#4) – Charleston (#13) : 109-96

Midwest Region

Purdue (#1) – Grambling (#16) : 78-50

– Grambling (#16) : 78-50 Utah State (#8) – TCU (#9) : 88-72

East Region

Florida Atlantic (#8) – Northwestern (#9) : 65-77 (OT)

: 65-77 (OT) San Diego State (#5) – UAB (#12) : 69-65

– UAB (#12) : 69-65 Auburn (#4) – Yale (#13) : 76-78

: 76-78 UConn (#1) – Stetson (#16) : 91-52

South Region

Marquette (#2) – Western Kentucky (#15) : 87-69

– Western Kentucky (#15) : 87-69 Nebraska (#8) – Texas A&M (#9) : 83-98

: 83-98 Florida (#7) – Colorado (#10) : 100-102

: 100-102 Duke (#4) – Vermont (#13) : 64-47

– Vermont (#13) : 64-47 Houston (#1) – Longwood (#16) : 86-46

– Longwood (#16) : 86-46 Wisconsin (#5) – James Madison (#12) : 61-72

La surprise : Yale tape Auburn !

Si Yale est considéré comme l’une des universités les plus prestigieuses au monde, ce n’est pas pour son équipe de basket. Pourtant, c’est bien cette dernière qui a fait rayonner hier la fac basée à New Haven dans le Connecticut. Contre la tête de série #4 Auburn, les joueurs de Yale ont réussi l’exploit d’arracher la victoire (78-76) alors qu’ils étaient encore menés de dix points à sept minutes de la fin. Dans le costume de héros ? John Poulakidas, auteur de 28 points (10/15 au tir, 6/9 à 3-points). “Dans l’histoire de Yale, jamais on a battu une équipe aussi forte” dira tout simplement le coach James Jones après le match.

YALE PULLS THE UPSET OVER AUBURN! 😱

THIS IS MARCH!#MarchMadness @YaleMBasketball pic.twitter.com/7H77Un3Bdy

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

Preuve de la magnitude de l’exploit, Yale vient de remporter seulement la deuxième victoire de son histoire en March Madness. Le champion de l’Ivy League (remportée au buzzer) affrontera San Diego State au second tour.

La perf’ : les 30 points – 21 rebonds de Zach Edey

Faisant partie de nos prospects NBA à suivre lors de cette March Madness 2024, Zach Edey a rapidement montré pourquoi. Le géant de Purdue (2m24) a atomisé le petit poucet de Grambling : 30 points, 21 rebonds, 3 contres à 11/17 au tir en 31 minutes. Trop grand, trop puissant, trop imposant, Edey a été sans pitié. Sous l’impulsion du meilleur joueur universitaire de l’année, la tête de série #1 Purdue s’est imposée sans trembler 78-50. Qui pourra stopper le grand Zach lors des tours à venir ?

Zach Edey was a PROBLEM for Grambling 😤

His 30 points and 21 boards powered the Boilermakers through to the second round 🔥 #MarchMadness pic.twitter.com/P1aTJ4Cmxy

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

Le moment fort : le game-winner de K.J. Simpson (en mode Kawhi)

Un shoot à la dernière seconde, depuis le corner droit, avec la balle qui rebondit sur l’arceau à plusieurs reprises avant de rentrer. Cela ne vous rappelle pas quelque chose ? Dans sa plus belle imitation de Kawhi Leonard, l’arrière de Colorado K.J. Simpson a offert la victoire à Colorado (102-100), pourtant pas favori contre Florida. “C’est un tir que j’ai répété et répété” dira Simpson après le match, bien aidé tout de même par les dieux du basket. Si les fans des Gators crieront “push off !” pendant longtemps, ce tir est d’ores et déjà l’un des plus grands moments de la March Madness 2024.

A LAST SECOND WINNER!

No. 10 @CUBuffsMBB UPSETS No. 7 @GatorsMBK 🚨 pic.twitter.com/L3FiGvLqcy

— CBS Sports (@CBSSports) March 22, 2024

Les Français à la March Madness

Kalifa Sakho (Utah State) : 6 points, 1 rebond, 1 contre en 14 minutes

6 points, 1 rebond, 1 contre en 14 minutes Alex Doyle (Stetson) : 0 point en 4 minutes

Si on se doutait qu’Alex Doyle et son université de Stetson n’allaient pas voir le jour contre le champion en titre UConn, on espérait une qualification de Kalifa Sakho avec Utah State. Vœu exaucé ! En sortie de banc, celui qui est passé par le centre de formation de Limoges a apporté sa pierre à l’édifice pour aider les Aggies à s’imposer 88-72.

.@GreatOsobor ✈️ @Klz224 pic.twitter.com/4wV7dqMskp

— USU Men's Hoops (@USUBasketball) March 23, 2024

Prochaine étape pour Sakho et Utah State ? Purdue, avec le géant Zach Edey en face !

Quelques highlights

LOB OFF THE INBOUNDS 🤯#MarchMadness @GCU_MBB pic.twitter.com/5aCe5YkVg0

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

BACK-TO-BACK BLOCKS FOR THE AGGIES 😳#MarchMadness @USUBasketball pic.twitter.com/DC7HqGspqv

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

GABE MCGLOTHAN ROCKS THE RIM 🫨#MarchMadness @GCU_MBB pic.twitter.com/zEwHGKuo6G

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

THIS REJECTION BY GABE MCGLOTHAN 🤯#MarchMadness @GCU_MBB pic.twitter.com/FhkilcvTks

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

Shead connects with Francis for the lob ✈️#MarchMadness pic.twitter.com/z0AqjxjhdB

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

Braden Smith ➡️ Cam Heide ✈️#MarchMadness @BoilerBall pic.twitter.com/O8Y9CjAqtl

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

THE TIDE ARE FLYING AROUND 😮‍💨#MarchMadness @AlabamaMBB pic.twitter.com/Bse521lp9H

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

THE AGGIES ARE ROLLING ON BOTH ENDS 🔥#MarchMadness pic.twitter.com/QMHOKYH4fy

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

FLIP REJECTS IT OFF THE BACKBOARD 😤#MarchMadness @DukeMBB pic.twitter.com/4GJHDFjt6P

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

WHAT A LOB 🤯#MarchMadness @AlabamaMBB pic.twitter.com/oSBDnifkPH

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

Malik Lamin denies Zach Edey ❌#MarchMadness @gsutigers_mbb pic.twitter.com/5atVwRszV2

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

KEISEI IS COOKING 🌽

Tominaga hits his third three of the game to put Nebraska up four!#MarchMadness @HuskerMBB pic.twitter.com/BqWhkGDeGu

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

FLORIDA TIES THE GAME 😱

A STUNNER 🔥#MarchMadness @GatorsMBK pic.twitter.com/KHZA8MTPd9

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

DONOVAN CLINGAN SOARS TO THE RIM 💪#MarchMadness pic.twitter.com/GvYy0Ce4zb

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

How?! 😱#MarchMadness @MarquetteMBB pic.twitter.com/JVzrE5DUH2

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

BIG DUNK FOR LAMONT BUTLER 😤#MarchMadness pic.twitter.com/1YDY6KVlcF

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

"BOO BUIE, MAJOR SPLASH" 💦#MarchMadness @NUMensBball pic.twitter.com/VauGhv0iyv

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

RayJ Dennis with the steal and flush 🔥#MarchMadness pic.twitter.com/C585PLUf1E

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

Le point bracket

NO. BRACKETS. REMAIN. 😱#MarchMadness pic.twitter.com/U1ZDb0i4Fb

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

La suite de la March Madness

Le programme de ce samedi (début du second tour) :

17h45 : Arizona (#2) – Dayton (#7)

20h15 : Kansas (#4) – Gonzaga (#5)

22h30 : North Carolina (#1) – Michigan State (#9)

23h10 : Iowa State (#2) – Washington State (#7)

0h10 : NC State (#11) – Oakland (#14)

1h : Tennessee (#2) – Texas (#7)

1h40 : Illinois (#3) – Duquesne (#11)

2h40 : Creighton (#3) – Oregon (#11)

Les autres affiches du second tour :