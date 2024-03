Pour beaucoup, la fameuse March Madness est l’occasion de jeter un œil plus attentif aux prospects de la future Draft NBA. Si les meilleurs jeunots de la cuvée 2024 évoluent ailleurs que dans le monde du basket universitaire (Europe, G League, Australie…), voici 10 prospects NCAA qui voudront marquer les esprits lors de la March Madness.

Rob Dillingham (Kentucky)

Poste : meneur de jeu / combo guard

Stats 2023-24 : 15,4 points, 2,9 rebonds, 3,9 passes, 1,1 interception, 48,2% au tir dont 44,9% à 3-points

Attention aux chevilles ! Rob Dillingham fait partie de ces petits guards qui sont très difficiles à tenir et qui peuvent martyriser leur adversaire direct grâce à de grosses qualités de dribble ainsi qu’un handle très sérieux. Exclusivement utilisé en sortie de banc chez les Kentucky Wildcats, Dillingham est le deuxième meilleur marqueur ainsi que le second meilleur passeur de son équipe cette saison. Un véritable sixième homme donc, très productif offensivement et capable de faire basculer un match en quelques minutes, notamment dans le money-time. Typiquement le genre de gars qui peut enflammer la March Madness.

Rob Dillingham vs Texas AM (SEC TOURNEY)

27 PTS (9-19 FG, 5-10 3PT, 4-4 FTs)

7 AST

4 REBS

5 TOs

Welp bro did everything he could to win this game… How we feeling?? pic.twitter.com/74upMfght2

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) March 16, 2024

Cody Williams (Colorado)

Poste : ailier

Stats 2023-24 : 12,6 points, 3,3 rebonds, 1,7 passe, 56,5% au tir dont 42,1% à 3-points

Cody Williams est le frérot de Jalen Williams, l’excellent ailier d’Oklahoma City qui brille en NBA cette année. Cody a le potentiel pour marcher sur les traces du frangin : même poste, du talent, de la polyvalence, une belle envergure du haut de ses 2m03… Ses capacités défensives sont particulièrement intéressantes, mais il peut aussi peser avec la balle dans les mains. Traduction : on tient un possible two-way player. Après un gros début de saison qui lui a permis de booster sa cote, Cody Williams a été ralenti par les blessures mais essayera de profiter de la March Madness pour rappeler à tout le monde quel type de prospect il est.

Tasked with significant responsibility as Colorado's starting PG, Cody Williams has brought an impressive level of aggressiveness and confidence that we hadn't always seen in previous settings. The now-projected top-five pick will miss around a month with a wrist injury. pic.twitter.com/lUQYsNjEb4

— Jonathan Givony (@DraftExpress) December 12, 2023

Dalton Knecht (Tennessee)

Poste : arrière

Stats 2023-24 : 21,1 points, 4,7 rebonds, 1,8 passe, 46,5% au tir dont 39,7% à 3-points

Si vous cherchez un joueur capable de véritablement prendre feu dans un match de March Madness, Dalton Knecht est votre homme. 40 points contre Kentucky il y a dix jours, 26 contre South Carolina début mars, ou encore 39 sur la tête d’Auburn fin février, autant dire que mettre le ballon orange dans le panier, c’est son dada. Non seulement Knecht est un sniper qui tourne à presque 40% à 3-points sur la saison, mais en plus il peut créer son propre shoot tout en possédant de bonnes qualités athlétiques. En plus de tout ça, l’arrière de Tennessee fait les efforts en défense pour essayer de compenser ses limites de ce côté-là du terrain. Un joueur à suivre !

6’6 SR Dalton Knecht vs Kentucky..

40 PTS (14-29 FG, 6-15 3PT)

4 REBS

1 STLS

Is he NBA ready?? pic.twitter.com/CTalGeJpCG

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) March 10, 2024

Ja’Kobe Walter (Baylor)

Poste : arrière

Stats 2023-24 : 14,2 points, 4,4 rebonds, 1,5 passe, 1,1 interception, 37,3% au tir dont 34% à 3-points

Si cela ne se voit pas dans les chiffres, la qualité numéro 1 de Ja’Kobe Walter est claire : le shoot extérieur. On parle d’un shooteur naturel qui base une grande partie de son jeu offensif sur sa capacité à planter des banderilles à 3-points. La moitié de ses tentatives sont prises derrière l’arc, notamment en catch & shoot ou en sortie d’écran. Walter a réalisé huit matchs cette saison à minimum quatre tirs primés réussis, et il pourrait bien en sortir un cinquième (voire plus) pour guider l’équipe de Baylor sur le droit chemin lors de la March Madness.

Ja'Kobe Walter is having an excellent season for Baylor, scoring prolifically and efficiently while emerging as one of college basketball's best freshmen shooters. He can run off screens, duck behind handoffs, or drift into corner 3s, giving him a ready-made NBA skill. pic.twitter.com/PY3LCn7wk9

— Jonathan Givony (@DraftExpress) January 2, 2024

Reed Sheppard (Kentucky)

Poste : arrière

Stats 2023-24 : 12,8 points, 4,3 rebonds, 4,5 passes, 2,5 interceptions, 54,3% au tir dont 52,5% à 3-points

Après Rob Dillingham, voici un autre remplaçant qui cartonne à Kentucky cette saison. Reed Sheppard est monstrueux d’adresse alors qu’il évolue seulement dans sa première saison universitaire. Il sait aussi faire jouer les autres efficacement, il compense son manque de qualités athlétiques par une vraie intelligence de jeu, et ses 2,5 interceptions par match symbolisent sa belle contribution défensive. Polyvalent, mature, et du genre à se sublimer dans les grands moments, Sheppard a tout ce qu’il faut pour briller à la March Madness.

Does Reed Sheppard have a chance to become the #1 pick in the 2024 NBA Draft? My discussion with @tatefrazier on @FanDuelTV: https://t.co/KNesa2WDXJ pic.twitter.com/aKRVfTWNOG

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) March 12, 2024

Donovan Clingan (UConn)

Poste : pivot

Stats 2023-24 : 12,5 points, 7,2 rebonds, 1,5 passe, 2,3 contres, 63,8% au tir

Donovan Clingan est devenu cette saison le pivot titulaire chez le champion en titre, et en a profité pour s’affirmer comme l’un des intérieurs dominants du basket universitaire. L’intérieur de 2m18 reste sur son match le plus accompli en carrière (22 points, 16 rebonds, 2 passes, 2 contres) en finale du tournoi Big East, match qui a donné un vrai aperçu de son grand potentiel. Excellent protecteur de cercle, rebondeur imposant, plutôt mobile et vraiment pas maladroit en attaque, Donovan Clingan est un pilier d’UConn. En cas de doublé des Huskies, il y a de bonnes chances qu’il soit l’une des raisons principales du succès de son équipe.

Donovan Clingan in the Big East tournament championship :

◼️ 22 PTS

◼️ 7-12 FG

◼️ 16 REB pic.twitter.com/ktOMYe3tbV

— B/R Hoops (@brhoops) March 17, 2024

Kyle Filipowski (Duke)

Poste : pivot

Stats 2023-24 : 17,1 points, 8,2 rebonds, 2,8 passes, 1,6 contre, 1,1 interception, 51,1% au tir dont 35% à 3-points

Après Christian Laettner, JJ Redick ou encore Grayson Allen, Kyle Filipowski est-il le nouveau vilain de Duke ? L’intérieur des Blue Devils assure que non, mais il a été impliqué dans plusieurs petites controverses ces dernières semaines. On pense notamment à l’incident lors de l’envahissement du terrain à Wake Forest, ou à cette séquence où il a fait trébucher le joueur de North Carolina (rival historique de Duke) Harrison Ingram. Vilain ou pas, Kyle Filipowski est en tout cas un basketteur atypique, qui possède des qualités pas communes pour un intérieur : shoot, mobilité, polyvalence, des skills à la passe, du handle… bref il a du ballon !

Stephon Castle (UConn)

Poste : meneur de jeu / arrière

Stats 2023-24 : 10,8 points, 4,5 rebonds, 2,9 passes, 46,8% au tir

Titulaire en tant que freshman à UConn, Stephon Castle s’est vite imposé comme un membre qui compte chez le champion en titre. Comment ? Avant tout grâce à sa défense, lui qui est plutôt grand pour un guard (1m98) et polyvalent dans sa propre moitié de terrain. Mais Castle possède aussi cette belle capacité à se fondre dans un collectif. Il est altruiste, il peut se montrer efficace sans ballon, tout en possédant un vrai potentiel à la création. Après les départs de Jordan Hawkins et Andre Jackson Jr. (tous les deux en NBA cette saison), Stephon Castle a su compenser pour aider UConn à jouer le doublé.

Zach Edey (Purdue)

Poste : pivot

Stats 2023-24 : 24,4 points, 11,7 rebonds, 2,1 passes, 2,2 contres, 61,9% au tir

Vous avez peut-être déjà entendu son nom ou vu son visage. Zach Edey faisait en effet partie de l’équipe canadienne lors de la Coupe du Monde de basket l’été dernier. Mais si ce joueur ne vous dit rien, vous ne risquez pas de le rater à la March Madness. L’ancien coéquipier de Jaden Ivey à Purdue fait 2m24 pour 136 kilos ! Il a été élu joueur universitaire de l’année 2023 et a raflé le Pete Newell Big Man Award ainsi que le Kareem Abdul-Jabbar Award la même année. Un monstre à l’échelon universitaire ! Si son adaptation à la NBA peut poser question, il ne fait aucun doute qu’on parle d’un des meilleurs joueurs de la March Madness.

Zach Edey in the Big Ten quarterfinals against Michigan State:

◾️ 29 PTS

◾️ 10-16 FG

◾️ 12 REB pic.twitter.com/Z8NW04kgHl

— B/R Hoops (@brhoops) March 15, 2024

Yves Missi (Baylor)

Poste : pivot

Stats 2023-24 : 11,1 points, 5,8 rebonds, 1,6 contre, 61,9% au tir

Né en Belgique mais ayant grandi au Cameroun, Yves Missi ressemble beaucoup à ces intérieurs modernes dont les équipes NBA raffolent de plus en plus. Si son shoot à 3-points n’est pas encore développé, Missi représente une menace aérienne à travers ses grosses qualités athlétiques, autant en attaque qu’en défense. Vous voulez voir du spectacle ? Regardez le pivot de Baylor à la March Madness. Entre alley-oops et gros contres, Yves Missi va forcément envoyer du highlight. Mais en plus de ça, Missi possède une belle mobilité et n’est pas maladroit avec le ballon dans les mains. Un prospect hyper intéressant à suivre.

Baylor's Yves Missi has elite physical tools, with exceptional mobility and quickness off his feet. He is a strong offensive rebounder and vertical spacer with excellent hands and finishing ability, showing nice defensive versatility sliding his feet and protecting the rim. pic.twitter.com/MKIxhzqKgd

— Jonathan Givony (@DraftExpress) January 2, 2024