Nous sommes à la mi-mars. Dans le paysage des sports américains, cette période de l’année est réservée au tournoi final du basket universitaire, plus communément appelé March Madness. Et cette saison encore, plusieurs Français vont représenter le drapeau bleu-blanc-rouge lors de cet événement XXL suivi aux quatre coins des States. Par ici les présentations.

Mohamed Diarra (Missouri)

Le profil : ailier-fort de 2m07 et 97 kilos, 22 ans

Stats 2021-22 : 3,5 points, 3,3 rebonds, 0,6 contre à 40,6% au tir, 23 matchs joués dont 6 en tant que titulaire, 12,1 minutes en moyenne

Le programme : match le jeudi 16 mars, 18h40 heure française, contre Utah State (#10)

Son équipe : Missouri, bilan de 23-8 sur la saison régulière, défaite au second tour du tournoi de la Southeastern Conference, classée #7 de la South Region

Originaire de Montreuil, Mohamed Diarra est passé par le centre de formation d’Orléans Loiret Basket avant de traverser l’Atlantique pour tenter de vivre son rêve américain. Il a joué deux années dans le Community College de Garden City (Kansas), où il a réussi à bien s’illustrer (17,8 points et 12,6 rebonds de moyenne, meilleur joueur de la classe 2022 en Junior College) jusqu’à taper dans l’œil de l’université du Missouri. Diarra évolue au sein de cette dernière depuis cette saison, dans un rôle certes limité mais où il a montré de jolis progrès. La preuve, il est désormais titulaire après avoir évolué en sortie de banc pendant quasiment toute la saison. Bon rebondeur et joueur polyvalent, Momo voudra donner un coup de boost à ses copains à travers son intensité habituelle.

🇫🇷 Mohamed Diarra is making strides: exceptional impact on the glass in the last couple of games to go along with his switchability, hustle and some scoring inside and out. Great boost of energy off the bench for Mizzou. A skilled player just scratching the surface. @Rvtpi2 pic.twitter.com/3jFIEtOPpZ — CBB Europe (@CBB_Europe) January 25, 2023

Adama Bal (Arizona)

Le profil : arrière de 1m97 et 87 kilos, 19 ans

Stats 2021-22 : 2,5 points, 1,0 rebond à 39,2% au tir (35,3% à 3-points), 26 matchs joués (0 en tant que titulaire), 8,2 minutes en moyenne

Le programme : match le jeudi 16 mars, 21h10 heure française, contre Princeton (#15)

Son équipe : Arizona, bilan de 25-6 sur la saison régulière, vainqueur de la Pac-12 Conference, classée #2 de la South Region

On avait déjà parlé de lui l’année dernière, lorsqu’il n’était qu’un freshman qui tentait de se faire une petite place au sein de la prestigieuse université d’Arizona. Malheureusement, Adama Bal – né au Mans et vice-champion d’Europe U16 en 2019 – n’a pas été beaucoup plus en vue lors de sa deuxième saison chez les Wildcats. Il avait pourtant reçu un temps de jeu correct en tout début de saison (16,6 minutes sur les six premiers matchs) mais est assez vite sorti de la rotation du coach Tommy Lloyd. “C’est dur de ne pas jouer mais je continue à travailler pour être prêt quand l’occasion se présente” a récemment déclaré Adama. Cette occasion se présentera-t-elle lors de la March Madness ? On l’espère pour celui qui était considéré comme le meilleur prospect international en 2021.

Yvan Ouedraogo (Grand Canyon)

Le profil : pivot de 2m05 et 113 kilos, 20 ans

Stats 2021-22 : 5,1 points, 5,8 rebonds, 0,7 contre à 49,5% au tir, 27 matchs joués dont 26 en tant que titulaire, 24,1 minutes en moyenne

Le programme : match dans la nuit du jeudi 16 mars au vendredi 17, 0h35 heure française, contre Gonzaga (#3)

Son équipe : Grand Canyon, bilan de 20-11 sur la saison régulière, vainqueur de la Western Athletic Conference, classée #14 de la West Region

Comme Adama Bal, Yvan Ouedraogo évolue en Arizona, mais dans la petite université de Grand Canyon basée à Phoenix. L’intérieur né à Bordeaux – passé également par Nebraska University entre 2019 et 2021 – est plutôt du genre à se démener dans les raquettes, où il apporte énergie, puissance et intensité. Pas étonnant pour celui qui a été éduqué par un père professeur de karaté. Ce sont des qualités qui font de lui un membre important des Antelopes, où il occupe aujourd’hui le poste de pivot titulaire malgré une blessure à la main en cours de saison. Avec 4 points et 13 rebonds en 28 minutes lors de la finale de la Western Athletic Conference l’autre jour, Yvan a aidé Grand Canyon à chercher le titre avant d’affronter le géant Gonzaga au premier tour de la March Madness.

Big Yv WORKIN’ in his first game back. 🗣️💪 @Yvanouedball pic.twitter.com/bbPDBkRQMF — Grand Canyon Men’s Basketball (@GCU_MBB) January 27, 2023

Yohan Traoré (Auburn)

Le profil : ailier-fort de 2m08 et 102 kilos, 20 ans

Stats 2021-22 : 2,2 points, 1,5 rebond à 40,0% au tir, 24 matchs joués (0 en tant que titulaire), 9,9 minutes en moyenne

Le programme : match le jeudi 17 mars, 23h50 heure française, contre Iowa (#8)

Son équipe : Auburn, bilan de 20-11 sur la saison régulière, défaite au premier tour du tournoi de la Southeastern Conference, classée #9 de la Midwest Region

Yohan Traoré sera le quatrième et dernier Français à la March Madness cette année. Alors qu’une rumeur chelou a laissé entendre récemment que Traoré comptait faire l’impasse sur le tournoi NCAA afin de se concentrer sur la prochaine Draft NBA, l’ailier-fort originaire de Tours défendra bien les couleurs d’Auburn. Son rôle est très limité chez les Tigers, où il ne joue pas plus de dix minutes par match. Mais malgré une première saison NCAA compliquée, il va essayer de s’illustrer si son coach Bruce Pearl décide de faire appel à lui lors des échéances à venir. Pour info, Yohan Traoré faisait partie de la sélection internationale pour le fameux Nike Hoop Summit en 2022, qu’il a joué aux côtés d’un autre Français Sidy Cissoko (actuellement en G League).