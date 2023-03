Les Sixers n’ont jamais été aussi prêts de Boston et Milwaukee tout en haut de la Conférence Est. Un résultat validé en grande partie grâce à un Joel Embiid absolument injouable. Les Sixers peuvent-ils être les contenders gênants de la NBA en Playoffs ? Et le géant Camerounais peut-il aller chercher son premier trophée de MVP ?

Tchou tchou ! Le train de la hype des Philadelphia 76ers tourne à plein régime ! Cette nuit, les Sixers ont enchaîné leur sixième victoire d’affilée, 118-109 à Cleveland, et les Cavs n’ont rien pu faire face à un Joel Embiid encore une fois délirant. 36 points, 18 rebonds, 3 passes et 4 contres viennent garnir la ligne de stats du bonhomme, un mercredi soir au bureau en somme.

La franchise de Pennsylvanie est en pleine forme. En mars, ces derniers n’ont perdu qu’un seul match. Pour le reste ? Que de la win et face à du beau monde : le Heat, les Bucks, les Pacers ou encore les Wolves se sont ainsi fait écrasés par le rouleau compresseur conduit par Doc Rivers. Au classement, Philly est aujourd’hui et plus que jamais à la lutte avec Milwaukee et Boston, respectivement premier et deuxième de la conférence. Et avec 13 matchs restant à jouer, on pourrait presque imaginer une remontée spectaculaire pour voir Jojo, Ramesse and co. choper l’avantage du terrain en Playoffs jusqu’en juin.

Il faudra évidemment remercier chaleureusement Joel Embiid pour les travaux. Avec 33,5 pions de moyenne (n°1 de la ligue), 10 prises, 4 passes et 1,6 tir déviés chaque soir, le Camerounais veut plus qu’un simple titre de champion de l’Est : le Michael Jordan Trophy. Sur le plan individuel, ses rivaux (Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic voire Jayson Tatum principalement) rivalisent avec les stats de l’ogre de Philly, mais collectivement parlant ça flanche un peu ces derniers temps. Boston a perdu 4 de ses 7 derniers matchs, quant à Denver, les Pépites connaissent également un coup de mou et ont enchaîné avant-hier soir leur quatrième défaite consécutive.

De quoi donner des arguments aux votants car après tout, pour finir premier d’une course au MVP, il faut déjà finir la course. CQFD, et attention aux Sixers !