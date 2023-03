Premier de l’Ouest, Denver n’est toujours pas inquiété concernant son rang de leader. Mais à quelques matchs de la fin de saison régulière, l’équipe connaît une petite baisse de régime. L’entraîneur des Nuggets Michael Malone tire ainsi la sonnette d’alarme à l’approche des Playoffs.

Petite alerte dans le Colorado : la nuit dernière, Denver a essuyé une quatrième défaite d’affilée. Cela s’est produit à Toronto, où les Canadiens ont dominé la bande de Jokic 110-125. Ce nouvel échec s’accompagne de trois autres matchs où les Nuggets se sont inclinés : en l’espace d’une semaine, les Bulls, les Spurs et les Nets sont parvenus à mettre Denver à genoux. Ce coup de mou a suffi à Michael Malone pour réagir devant les caméras d’ESPN en conférence de presse. L’entraîneur des Nuggets ne veut pas avoir fait tout ce chemin pour s’arrêter en mai à cause d’une baisse de forme.

“En ce moment, on est en mode chill, et on ne peut pas être chill à 13 matchs de la fin de saison. On doit trouver un moyen de retrouver notre forme.

On est peut-être devenus soft à force de gagner. On a été sur notre rythme de croisière pendant si longtemps : on est numéro un de l’Ouest depuis le 15 décembre. Je viens de dire à nos joueurs qu’on s’est éloignés de ce que nous sommes.”