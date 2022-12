Encore une fois monstrueux la nuit dernière face aux Wizards, Nikola Jokic a fêté comme il se doit son anniversaire. Enfin, pas son vrai anniversaire mais celui de son entrée dans le cinq de départ des Nuggets. Cela fait exactement six ans que le Joker est starter à Denver, l’occasion de jeter un coup d’oeil dans le rétro grâce aux souvenirs de son coach Mike Malone.

Double MVP en titre, meilleur scoreur, rebondeur, passeur et aussi intercepteur de l’équipe cette saison, Nikola Jokic est tout bonnement indispensable à la réussite de Denver. Lorsque Mike Malone fait son cinq de départ, il met le Joker et puis il réfléchit aux quatre gars à côté. Un réflexe facile à comprendre mais qui n’a pas toujours été le cas. Débarqué en 2015 en NBA, Jojo n’a en effet pas toujours été le starter au poste 5. Lors de sa saison rookie, le Serbe a en effet dû partager le rôle et le temps de jeu avec plusieurs garçons comme notre Français Joffrey Lauvergne, J.J. Hickson mais aussi le jeune Jusuf Nurkic.

Désireux d’associer les deux talents des Balkans, Mike Malone avait alors tenté plusieurs combinaisons lors de la saison 2016-17, Jokic alternant entre un rôle de pivot back-up et celui plus surprenant de poste 4 titulaire dans une configuration tall ball. La greffe n’avait pas pris dans le Colorado et les deux intérieurs donnaient surtout l’impression de se marcher sur les pieds. Il avait donc fallu faire un choix et Mike Malone avait tranché en faveur de Jokic. Une décision qui date d’il y a six ans jour pour jour et le coach des Nuggets s’est remémoré les faits hier en conférence de presse. Des propos rapportés par T.J. McBride de Denver Stiffs.

.@katywinge asked Michael Malone to reflect back on his decision to make Nikola Jokic the starting center back on 12/15/16.

His answer was understandably fantastic to a great question.

“That is a defining moment in this franchises history…”

Full quote: pic.twitter.com/1F3pjW89Xe

— T.J. McBride (@TJMcBrideNBA) December 15, 2022