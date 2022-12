Toujours sans club, DeMarcus Cousins ne perd toutefois pas son temps sans rien faire. Invité du podcast Buckets la semaine dernière, le pivot a profité de l’occasion pour envoyer une petite pique à un certain… Chris Paul.

On ne l’a plus vu sur un parquet depuis le premier tour des Playoffs 2022 et l’élimination des Nuggets mais DeMarcus Cousins n’a pas totalement disparu de la circulation pour autant. Non prolongé par Denver cet été et alors qu’aucune franchise n’a souhaité lui offrir une chance, le All-Star de 32 ans se retrouve donc sur le marché et dans l’attente d’une nouvelle opportunité pour rebondir. Pendant ce temps-là, le joueur se maintient en forme mais il profite aussi de ses moments libres pour revenir en détail sur sa carrière. Invité au podcast Buckets ce samedi 10 décembre, l’ancienne star des Kings a pu parler en long et en large de ses souvenirs sur les parquets. Son passage à Kentucky, son amitié avec John Wall, l’origine de son surnom Boogie, le trashtalking avec Tim Duncan, il y a de quoi choper pas mal de belles histoires (interview à retrouver en intégralité en fin d’article) dans le lot mais on s’est plutôt intéressé à une en particulier. Cousins décide de lancer un sujet sur les 5 cinq meilleurs meneurs all-time. Les membres du podcast lui demandent alors s’il y a quelqu’un qui ne devrait pas être dans ce Top 5 en particulier et la réponse de l’intéressé est claire et nette : Chris Paul.

is chris paul a top 5 all-time point guard? according to @boogiecousins, nah. here’s why: pic.twitter.com/5ReOv19sda — buckets (@buckets) December 14, 2022

“C’est Chris Paul. Chaque fois que je vois une liste des cinq meilleurs meneurs, Chris Paul y figure et je ne comprends pas pourquoi. Sans vouloir critiquer CP, je ne pense pas que Chris Paul soit dans le top 5 si l’on s’en tient strictement aux titres et aux performances.”

Forcément, les animateurs sentent l’odeur de la déclaration savoureuse et il ne se gênent pas pour demander à Cousins qui il mettrait dans la fameuse liste sachant que Magic Johnson, Isiah Thomas et Stephen Curry sont déjà validés pour le Top 3.

“On doit mettre Steve Nash [deux titres de MVP]. On doit mettre John Stockton.”

Un Top 5 qui a des vrais arguments sur le papier mais l’intérieur ne s’arrête pas là puisque Boogie pense qu’un Jason Kidd et un Russell Westbrook pourraient également trouver leur place, de même que… Rajon Rondo. No disrespect pour l’ancien meneur de Boston mais on sent quand même que Cousins part un peu loin et que son passif avec Chris Paul joue forcément dans sa réponse. On rappelle que le pivot s’est pris la tête avec CP3 à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Les deux hommes se détestent cordialement et forcément ce petit taquet dans les médias ne risque pas de réchauffer leurs rapports. On espère que James Jones, le GM des Suns, n’avait pas prévu d’offrir un bail à Cousins dans les prochaines semaines.

DeMarcus Cousins voit le froid arriver et il a décidé de rhabiller CP3 pour l’hiver en l’éjectant du Top 5 all-time des meilleurs meneurs de la NBA. D’accord ou pas d’accord avec Boogie ?

Source texte : Buckets