Sale début de saison pour les Warriors. Malgré les performances incroyables de Stephen Curry chaque soir, Golden State peine à enchainer les wins. Et avec l’absence d’Andrew Wiggins, on attendait de voir Draymond Green step up, mais c’est malheureusement tout l’inverse qui se produit depuis deux matchs.

Rien ne va plus pour Dray-Dray. Attendu pour coordonner la défense des Warriors hier soir a Indianapolis, le vétéran a sorti une feuille de match pour le moins… désastreuse. En 27 minutes sur le terrain, Draymond c’est 1 petit point, 2 pauvres rebonds et 3 assists. Au tir, on part sur un 0/3 et tant qu’à faire, rajoutez donc 6 pertes de balle. Mais dire que D. Green était invisible sur le parquet serait en réalité erroné. On l’a vu et bien vu. En train de parler, tantôt aux arbitres, tantôt au public, ou encore aux adversaires. Dray a même fini par saouler les refs et a été prié de dégager. Ajoutez à ça la sortie de Steph Curry pour une blessure à l’épaule (Steph a tout de même pu planter 38 points en 29 minutes avant de rejoindre les vestiaires), mixez le tout, et vous obtenez une catastrophe pour l’avenir proche de Steve Kerr et de ses gars. Une bonne soirée pour être fan des Warriors, quoi.

The Warriors already lost Steph after he was ruled out for the rest of tonight’s game with a shoulder injury, but now Draymond has also been ejected. 😬 (🎥: @sportscenter)pic.twitter.com/JJNIEJRUeo — theScore (@theScore) December 15, 2022

Après les scandales qui avaient animé le vestiaire des Warriors en pré-saison, suite notamment à la patate de Draymond Green dans la face de Jordan Poole, Dray avait les projecteurs braqués droit sur lui et devait faire amende honorable en quelque sorte. Et si l’ailier fort des Warriors a su être efficace à sa manière en début de saison, force est de constater que l’attitude du pitbull ne s’est pas franchement améliorée. Il a signé hier sa neuvième technique de la saison, sans surprise le plus haut total de la Ligue. Petit rappel à toutes fins utiles : depuis 2010, la NBA a fixé une limite de 15 fautes techniques par saison, au-delà de laquelle les joueurs continuant à commettre ces infractions se voient maintenant infliger un match de suspension toutes les deux fautes techniques.

Avec 54 matchs restants cette saison pour Golden State et “seulement” 6 crédits de fautes techniques accordés à Draymond Green, le vet sanguin de San Francisco va sérieusement devoir commencer à calmer ses ardeurs s’il ne veut pas que l’on lance les paris au sujet de son nombre de matchs manqués pour des problèmes de comportement. Et franchement – Steph ne nous contredira pas -, c’est pas le moment pour Golden State.