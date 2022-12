R.C. Buford peut se rassurer : il n’y aura pas de 4ème victoire consécutive pour San Antonio. Les Blazers sont arrivés dans le Texas hier, après avoir fumé les Wolves deux fois à Portland, et bien décidé à faire de même avec les Spurs. Résultat : un tabassage en règle (128-112), avec une fois de plus Damian Lillard en chef de bande.

What time is it ? Vous connaissez la réponse.

Spurs 112 – 128 Blazers, Dame a encore fait un carnage cette nuit, et il va falloir que l’on reparle encore plus de son niveau depuis son retour de blessure.

À tous ceux qui pensaient que Dame D.O.L.L.A reviendrait diminué : levez la main bien haut qu’on vous voie. Ouais, c’est bien ce qui me semblait. Ravi de vous dire que l’on s’est bien plantés. Hier soir encore, Damian Lillard a envoyé du lourd avec 37 points, 5 rebonds et 8 assists à 14/23 au tir dont 7/14 de loin. Impressionnant, direz-vous ? Standard pour Damien, nous vous répondrons.

Damian Lillard put on a show in San Antonio. 37 PTS

5 REB

8 AST

2 STL

7 3PM

W pic.twitter.com/8VboET1iPV — NBA (@NBA) December 15, 2022

C’est le septième match à plus de 30 points pour le Sub Zero cette saison, mais c’est aussi et surtout le quatrième consécutif.

37,8 points, 7,8 assists et 55% au tir, voilà ce que sont les moyennes de Dame sur le quatre dernières rencontres.

Et forcément, Portland va mieux : cinq victoires sur les six derniers matchs, et les Blazers grimpent désormais dans le Top 4 de la Conférence Ouest, ex-aequo avec les Suns suite à la série de défaites de Phoenix. En plus de ces chiffres et donc de ces statistiques sur papier, Damian Lillard semble facile visuellement. Logo Lillard prend des shoots trois mètres derrière l’arc sans sourciller, et tourne pourtant à plus de 50% de réussite à distance ! Pas comme s’il en prenait que deux par match en plus, avec 7,5 tirs primés inscrits pour 14,8 tentatives, soit le shooteur numéro un de la Ligue sur le passage des 4 derniers matchs.

Pour Damian, les matchs manqués sont déjà nombreux après seulement un tiers de la saison.

Mais si le meneur des Blazers parvenait à ne plus passer par la case infirmerie, tout en continuant à mettre l’Oregon sur la carte et Portland au sein du Top 4 de sa Conférence, la course aux trois lettres risque de se profiler plus vite qu’on ne le pense. C’est le seul argument, et de poids, qui a joué contre lui sur son début de saison : il a été absent à plus d’une reprise. Mais on se rappelle aussi du superbe début de saison de Dame et des Blazers, lorsqu’il était présent et le trône de l’Ouest était le leur. Avec un calendrier plus calme jusque début janvier, imaginer Portland reprendre la place qui a pendant un temps été la sienne est tout sauf déconnant au vu du niveau affiché, notamment par leur leader.

Giannis, Doncic, Tatum, peut-être faudra-t-il bientôt faire de la place pour un nouveau garçon qui souhaite squatter le podium de la course au MVP. Son nom ? C’est Damian Lillard, l’incontournable.