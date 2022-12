La course au MVP bat son plein entre Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo ou Zion Williamson ? Lol, un ogre gentil vient de rappeler cette nuit qu’il détenait les deux derniers trophées et qu’il n’était pas ridicule de penser à lui pour un troisième cette année. Cet ogre c’est Nikola Jokic, et la défense des Wizards en est encore toute choquée.

Les stats maison du festin à la serbe c’est juste ici

43 points, à 17/20 au tir et 9/10 aux lancers.

14 rebonds, 8 passes et 5 interceptions.

En 33 minutes, pardon ?

Nikola Jokic a cette particularité, comme d’autres joueurs all-time, d’avoir banalisé l’exceptionnel. 33/10/9, 31/12/14/4 et donc 43/14/8/5, voici donc les chiffres des trois dernières sorties du Joker, perfs auxquelles on peut évidemment en ajouter un paquet d’autres depuis le début de saison… mais voilà, le problème est là : ceci est devenu “normal”, à tel point qu’on n’y fait plus vraiment attention. Les Nuggets sont troisièmes à l’Ouest mais Nikola n’apparait pas encore dans les hauteurs des rankings MVP, probablement car ses 23,8 points, 10,1 rebonds et 9,1 passes de moyenne sont trop faiblards, notamment au scoring.

Mais parfois Nikola éternue, il tousse, il pète, et cette nuit la bête a pété si fort sur la raquette de Washington que Taj Gibson et compagnie en sont encore tout ébouriffés (pas Taj Gibson du coup).

Dans une rencontre disputée face à une équipe faiblarde, privée de Bradley Beal et Kristaps Porzingis et jouée face aux anciens coéquipiers du MVP Will Barton et Monte Morris, le pivot serbe n’a connu AUCUNE difficulté pour assoir sa domination et faire de chaque seconde passée sur le parquet une réussite, que dis-je, une démo.

On repassera sur la défense des Nuggets (117, 121, 116, 120, 110 et 128 points encaissés sur les six derniers matchs), mais disons que quand Niko décide de prendre une match-up à son compte de cette manière… on connait souvent la fin de l’histoire. A l’arrivée un season high, une troisième victoire de suite pour les Nuggets qui restent donc sur le podium de l’Ouest, et ce toujours sans pouvoir compter sur Michael Porter Jr., mais si vous savez, le jeune ailier là, dont on dit le plus grand bien.