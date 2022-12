Encore une soirée de matchs, encore une victoire des Knicks. Dans une excellente dynamique sur ce mois de décembre, les soldats de Tom Thibodeau ont validé leur 5ème succès consécutif, en s’imposant à Chicago en prolongation (128-120). New York pendant le mois de Noël, c’est la grosse teuf.

La Fouine serait presque fier, car la question doit résonner dans la boucle de Julius Randle.

Mais qui peut me stopper ?

Déjà particulièrement chaud ces derniers temps, l’ailier-fort des Knicks a encore offert un grand match (31 points, 13 rebonds et 7 passes), mettant la franchise sur son dos pour broyer la défense des Bulls qui pouvait pourtant compter sur Alex Caruso et Pat Williams. C’était pourtant le stress et la transpiration qui dominaient en fin de temps réglementaire, lorsque Randle proposait une dernière possession atroce pour tenter d’offrir la gagne aux siens, Thibodeau dessinant tout simplement une isolation à son joueur phare. On se disait alors que New York tendait le bâton pour se faire battre.

Cependant, avec les grands tirs de Quentin Grimes (14 points) et les arabesques de Jalen Brunson (30 points), la période de 5 minutes supplémentaires n’était qu’anecdotique.

5ème victoire des Knicks, et donc un bout d’histoire quand on se souvient de la saison qui suivait la bulle d’Orlando.

5 victoires de suite des Knicks ? C’est la première fois que ça leur arrive depuis avril 2021, quand New York se plaçait Top 4 de la Conférence Est. Un mois de décembre quasi perfect pour Julius Randle et ses potes, pour le moment. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 15, 2022

Si d’un point de vue tricolore et effectif, New York est et sera dans les rumeurs de transferts notamment autour d’Evan Fournier, Cam Reddish et Derrick Rose pour ne citer qu’eux, d’un point de vue purement sportif et sur le terrain, tout va bien. Les Knicks peuvent compter sur une solide défense, alignée avec un Randle de feu ça fait forcément mal : avant les Bulls, leurs 4 derniers adversaires n’avaient pas réussi à taper la barre des 105 points. Le genre de rideau défensif qui aide pour remonter dans la Conférence Est, New York étant désormais au spot numéro 6.

Le programme à venir ? Hyper intéressant puisqu’il y aura déjà un rematch face aux Bulls, ce vendredi soir.

Les copains de Mitchell Robinson iront ensuite à Indiana pour un classique de la East Coast, avant de rentrer au Madison Square Garden afin d’y affronter les Warriors, Raptors, Bulls à nouveau puis les Sixers.

De quoi craquer et retomber dans la réalité ? Peut-être. Mais de quoi magnifiquement ponctuer 2022 et démarrer 2023 sur les meilleures bases possibles ? Peut-être, aussi.