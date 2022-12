Ce Heat aime décidément se faire peur. Comme précédemment face aux Pacers Miami s’est imposé cette nuit, face à une équipe moins référencée mais non sans mal. Et cette fois-ci il aura fallu un grand Tyler Herro pour repartir d’OKC avec le butin.

Les stats du thriller de l’année (selon Tyler Herro)

Elle est joueuse cette équipe du Thunder, alors une fois encore elle a joué.

Et Tyler Herro, il veut faire partie des meilleurs arrières… au monde ? Eh bien sa match-up du soir était idéale.

110-108, Miami Heat. On pourrait s’en tenir là et se dire que chacun repart heureux dans ses pénates. Le Thunder a fait son match et menait encore au score à 3 minutes de la fin après, notamment, un gros troisième quart, Jalen Williams avait encore été précieux et le backcourt Shai Gilgeous-Alexander / Josh Giddey / Luguentz Dort fidèle à lui-même. Puis il y avait cette défaite et, quoiqu’on en dise au vu de ce qui arrive à la Draft, chaque défaite résonne pour certaines franchises comme une victoire, même si certains hurlent à qui veulent l’entendre que cette histoire de tank ne les concerne pas.

Mais revenons à ce match, et notamment au héros de ce match, le héros bien nommé, le héros nommé Herro.

Un Tyler Herro qui profite des absences (ici celle de Jimmy Butler) pour se faire plaisir, Kyle Lowry et le revenant Victor Oladipo qui font le taf mais qui laissent donc l’Instagrameur et meilleur sixième homme de la Ligue en 2022 finir le boulot. La ligne de stats du bégé ? 35 points à 9/17 du parking, sa meilleure marque de la saison et la confirmation de sa belle forme actuelle, lui qui tourne à quasiment 23 points de moyenne depuis début décembre. 35 points donc, et les trois derniers en guise de paraphe, sur la tête du pauvre Aaron Wiggins et avec un petit coucou au public du Paycom Center histoire de jouer les badass :

Tyler Herro a posé une CLIM 🥶🥶🥶pic.twitter.com/ZVD7Bqi9I8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 15, 2022



Le Thunder pourra regretter quelques coups de sifflet en fin de match mais oubliera très vite cette défaite, alors que le Heat devra vite apprendre à se mettre à l’abri de bonne heure en vue d’échéances plus sérieuses. Tyler Herro, lui, reste aussi létal quand il l’a décidé et cette nuit c’est tout ce qui comptait. Bye-bye le Thunder, bonjour une série de victoires pour le Heat ?