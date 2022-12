Barré de la rotation des Knicks depuis près d’un mois, Evan Fournier pourrait être prochainement transféré par les Knicks. En effet, selon Fred Katz de The Athletic, la franchise de New York souhaiterait créer des packages autour du Français pour faciliter un futur transfert. On détaille.

Enfin une bouée de sauvetage pour Evan ?

Le 13 novembre 2022. Voici le dernier match auquel Fournier a participé, une lourde défaite face au Thunder qui a ponctué le triste début de saison du compatriote et de sa franchise. Depuis, pas la moindre minute de jeu, et une communication pour le moins… silencieuse de la part des Knicks. Est-ce une décision prise par Tom Thibodeau ? Un désaccord entre le joueur et son management ? À l’approche du 15 décembre, date à laquelle les discussions de transferts vont s’accélérer, les premiers murmures commencent à sortir des bureaux du Madison Square Garden.

Les Knicks souhaiteraient donc transférer Evan Fournier, maintenant reste à voir quel package créer pour permettre ce futur deal.

Intégrer un choix de Draft ? Non merci, à en croire le dernier rapport de Fred Katz.

Des sources internes à la Ligue indiquent que les joueurs qui ont été le plus discutés par les Knicks avec d’autres équipes sont (sans ordre précis) : Immanuel Quickley, Evan Fournier, Derrick Rose et Cam Reddish. Les Knicks ont passé plusieurs coups de téléphone à la trade deadline de l’hiver dernier, ce qu’ils ont fait également cet été. Fournier a encore deux saisons sur son contrat, dont celle-ci, et il n’a pas foulé le terrain en match officiel depuis trois semaines. Cependant, les Knicks ne sont pas désespérés au point de vouloir le transférer dès que possible. Les Knicks n’ont montré aucun désir d’attacher des choix de Draft à Fournier pour le transférer, selon plusieurs sources. Ceci étant dit, cela ne veut pas dire qu’un transfert d’Evan Fournier est impossible. Les Knicks ont exprimé à d’autres équipes qu’ils pouvaient envisager l’acquisition d’un moins bon contrat en échange, si cela leur permet d’avoir une pièce avantageuse dans l’échange. Les Knicks doivent 18 millions de dollars à Evan Fournier cette saison, et 18,9 millions la prochaine. Une option d’équipe est sur la troisième, à hauteur de 19 millions de dollars. Les Knicks ont également communiqué le fait qu’ils étaient capables d’attacher Quickley ou Reddish à Fournier pour permettre un transfert, selon plusieurs sources.

Libération, peut-être, pour Evan.

Il semblerait que son retour dans quelconque rotation de Tom Thibodeau soit inenvisageable, et quand on voit les mêmes rumeurs autour de Quickley et Reddish, on peut en déduire qu’il y aura du mouvement à New York d’ici le 9 février 2023, date officielle de la trade deadline en NBA.

La fin de l’aventure à New York, bientôt pour Evan ? Les premières rumeurs circulent, maintenant on va croiser les doigts pour que la situation se termine positivement, pour Fournier comme pour sa franchise. La fin d’un rêve, en tout cas, qui était celui de porter le maillot des Knicks…

Source : The Athletic