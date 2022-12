Seulement 3 matchs joués cette saison, le 4ème avait lieu cette nuit à Charlotte. LaMelo Ball a fait son retour sur les parquets, dans une défaite des Hornets (141-134 face à Detroit). La question qu’on peut se poser : va-t-on enfin pouvoir le regarder plusieurs matchs de suite sur les terrains de NBA ?

On peut dire que cette saison 2022-23 est compliquée pour LaMelo Ball.

Déjà parce que les Hornets ne sont pas beaux à voir jouer, ensuite parce que les résultats parlent d’eux-mêmes (21 défaites en 28 matchs), mais aussi parce que le All-Star n’a même pas pu avoir son mot à dire. En effet, hormis les 3 petits matchs joués en novembre, LaMelo a regardé tous les matchs de Charlotte sur le banc, en jogging.

La rencontre de ce mercredi soir avait donc une saveur particulière, puisque Ball était sur le terrain, en tenue, prêt à aider les siens.

Si collectivement l’équipe de Steve Clifford a tenté d’écarter la menace Pistons dans ce duel de cancres à l’Est, c’est une terrible défense qui a empêché Charlotte de ponctuer le retour de LaMelo avec une victoire. Défoncés en conférence de presse par leur entraîneur, les Hornets n’ont en effet pas semblé montrer le moindre intérêt dans leur propre moitié de terrain, dans la continuité de leur saison quelque part.

Mais au moins, LaMelo Ball a rejoué, et sa vista n’a clairement pas été modifiée.

✔️ No look

✔️ Cross court

✔️ Left-handed@MELOD1P made this look easy. pic.twitter.com/WoO5EXpy7i — Bally Sports: Hornets (@HornetsOnBally) December 15, 2022

23 points, 11 passes dont quelques magies main gauche, 5/13 à trois-points dont une magnifique filoche en isolation sur Isaiah Stewart, le joueur n’a pas changé.

On a toujours cette sensation de magie quand LaMelo a la balle dans ses mains, et ses coéquipiers profitent de sa créativité pour obtenir des paniers faciles. Maintenant ? On attend évidemment le principal, c’est-à-dire la santé. Que cette cheville douloureuse soit bien gérée, et que les Hornets proposent quelques matchs consécutifs avec leur leader en tenu.

Les victoires, on ne va pas se mentir, ce sera anecdotique vu le plan d’attaque de Charlotte cette saison.

Mais quitte à ce que les défaites s’enchaînent, autant les regarder avec un All-Star sur le parquet. Prochain match, contre Atlanta !