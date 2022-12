C’est un scénario qui se répète souvent en ce moment, et les Kings en ont bien profité pour l’emporter à Toronto cette nuit (124-123). Les Raptors tentent des tirs à trois-points, les Raptors briquent leurs tirs à trois-points, donc les Raptors font saigner les spectateurs à trois-points. Les Canadiens maçonnent sévère sur ce mois de décembre.

Le sujet fait parler les fans des Raptors, la tête secouée de droite à gauche.

Il y a bien un moment où les tirs vont finir par rentrer à nouveau… non ?

Alors que leur bilan était positif avant de démarrer le mois de Noël (11 victoires – 9 défaites), les hommes de Nick Nurse ont entamé une série de matchs durant laquelle les arceaux ont à-peu-près fait la taille d’une tasse à thé, de quoi limiter très sérieusement les chances de succès des Raptors soir après soir. Et aujourd’hui, après une 6ème défaite en 8 matchs, la frustration s’installe.

Jugez plutôt cette terrible maladresse, sur les 8 derniers matchs de Fred VanVleet et sa bande.

Les Raptors à trois-points, match par match, sur ce mois de décembre 2022.

11/38 vs Pelicans (29%)

7/24 vs Nets (29%)

9/29 vs Orlando (31%)

10/28 vs Boston (36%)

12/43 vs Lakers (28%)

10/35 vs Orlando (29%)

6/25 vs Orlando (24%)

6/21 vs Kings (29%)

Une atrocité au tir.

