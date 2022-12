Alors que son nom revient régulièrement dans les rumeurs de trade du côté de Los Angeles, Patrick Beverley n’en oublie pas son ex. Selon les dernières rumeurs, en cas de départ de la Cité des Anges, le meneur se verrait bien revenir à Minnesota.

Récupéré cet été à Utah (contre notamment Talen Horton-Tucker) pour devenir le meneur titulaire des Lakers, Patrick Beverley est pour le moment loin de donner satisfaction à la Crypto.com Arena. Son profil de 3&D complémentaire de LeBron James était son meilleur atout pour gratter du temps de jeu à L.A. mais le pitbull ne parvient pas à montrer son meilleur visage en Californie. Défensivement le vétéran a encore quelques restes, on l’a aussi vu dans une embrouille avec Deandre Ayton, ce qui lui a valu une suspension, mais c’est surtout son shoot extérieur qui fait peine à voir cette saison. 25% d’adresse du parking pour un joueur qui tourne à 37% en carrière, ça fait sacrément tache. Celui qui tourne à 4,6 points, 3,7 rebonds et 2,4 passes en un peu moins de 27 minutes cette année pourrait donc faire les frais de cette entame ratée et se faire échanger par Rob Pelinka dans les prochaines semaines. Il se murmure d’ailleurs que l’offre des Lakers pour récupérer Bojan Bogdanovic comprenait Beverley, Nunn et un premier tour de Draft protégé. Un deal qui n’a pas convaincu Detroit.

On the eve of December 15, latest trade notebook for @YahooSports features a conversation with Jakob Poeltl, then rumblings from LA, New York, Chicago, Indiana, Detroit, ATL, Houston and more: https://t.co/OftwmF35lm — Jake Fischer (@JakeLFischer) December 15, 2022

Pat finira-t-il la saison avec le maillot Angelino sur les épaules ? Rien n’est sûr mais selon Jake Fisher de Yahoo Sports, le meneur a des envies très spécifiques en cas de départ. Selon l’insider, le vétéran ne se verrait pas du tout rejoindre un projet en construction en cas de trade. Aller aux Pistons, au Magic, au Thunder pour jouer à la nounou avec des jeunots de 20 piges, non merci. À 34 ans, Beverley sait que son temps sur les parquets est limité et il préfère rejoindre une équipe qui jouera les Playoffs avec une destination très précise en tête : les Wolves. Titulaire l’an passé à Minnesota avant d’être tradé à Utah pour obtenir Rudy Gobert, Patou a laissé un bon souvenir dans la région des Grands Lacs et la perspective de pouvoir y revenir semble l’attirer. Fisher envisage donc le scénario d’un possible buy-out en cas de trade vers une équipe non-attractive, ce qui permettrait à Beverley de se mettre en position idéale pour être recruté facilement par son ancienne franchise. Une issue loin d’être gagnée puisque le joueur porte toujours le maillot des Lakers au moment d’écrire ces lignes.

Pat Beverley et les Wolves, et si le mariage reprenait dès cette année ? En cas de départ de Los Angeles, le meneur se verrait bien retrouver Karl-Anthony Towns et compagnie à Minny.

Source texte : Yahoo Sports