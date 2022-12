Débarqué il y a un mois en Chine, Quinn Cook n’a pas perdu de temps pour mettre la CBA et les fans chinois à ses pieds. L’ancien meneur des Warriors vient de signer un match fou à 54 points dont 12/15 du parking !

On a retrouvé la trace de Quinn Cook ! Plus apparu sur un parquet NBA depuis mars 2021 et un passage anecdotique aux Cavs, le guard a visiblement trouvé une terre d’accueil où il peut briller. Rapidement passé par la Russie l’an passé, Cook a rejoint en novembre l’équipe chinoise des Zhejiang Guangsha Lions en CBA. Quelques semaines plus tard, le double champion NBA (2018 avec les Warriors et 2020 avec les Lakers) s’est déjà fait un nom en Chine. Alors qu’il disputait seulement son troisième match avec son nouveau club, Quinn Cook a fait cramer la ficelle avec une performance monstrueuse : 54 points à 18/24 au tir dont 12/15 de loin en… 28 minutes ! Aucun joueur n’a fait mieux cette saison en CBA selon CGTN Sports Scene.

🤯2-time NBA champion Quinn Cook @QCook323 in 29 MIN for Guangsha: 54 PTS | 18-24 FG | 12-15 3PT | 5 REB | 2 AST

40 PTS & 10 THREES in 3 quarters This is the MOST POINTS in a single-game this #CBA season@DukeMBB @thetournament @JoshChapinABC11 @WarriorNationCP @el_baloncesto pic.twitter.com/9SSsUgn85n — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) December 14, 2022

Comme toujours, la Chine reste le paradis des joueurs NBA en quête de temps de jeu et de responsabilités. On avait par exemple vu Jimmer Fredette tourner à 37 points de moyenne pendant 3 ans là-bas. Alors évidemment la différence de niveau entre NBA et CBA est abyssale mais c’est l’occasion pour certains de ne pas se faire oublier et d’obtenir un rôle qu’il n’aurait jamais dans la Grande Ligue. Avec 31 points, 4 rebonds, 3 passes de moyenne en 3 matchs, l’ancien de Duke pourrait lui aussi se refaire la cerise dans l’Empire du Milieu avant de recevoir peut-être un coup de fil d’une équipe NBA. Pourquoi pas les Lakers tiens, qui l’avaient coupé début 2021 et qui cherchent toujours quelques shooteurs à ajouter à leur effectif. Avec près de 41% de loin en 188 matchs NBA, c’est en effet quelqu’un qui pourrait rendre quelques services. À voir si Rob Pelinka se laissera tenter.

Quinn Cook s’éclate en Chine et au rythme où il va les fans locaux vont vite le comparer à Stephen Curry. De bout de banc en NBA à star en CBA, il n’y a visiblement qu’un pas.

Source texte : CGTN Sports Scene