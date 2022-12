Alors que la trade deadline est dans un peu moins de deux mois, les rumeurs vont progressivement devenir de plus en plus insistantes, notamment concernant les Lakers. Parmi les noms souvent associés avec la franchise de Los Angeles : Bojan Bogdanovic, auteur de 38 points contre L.A. tout récemment. Ce dernier intéresse toujours les Angelinos, mais les Pistons sont durs en affaire.

Depuis le retour en (grande) forme d’Anthony Davis et celui de blessure de LeBron James, les Lakers ont sorti un peu la tête de l’eau en remportant 9 de leurs 14 derniers matchs. Et cela pourrait bien pousser le manager général Rob Pelinka à réaliser des deals dans le but de maximiser les chances de Los Angeles cette saison.

Faites entrer Bojan Bogdanovic.

À 33 ans, l’ailier des Pistons coche plusieurs cases : il a de l’expérience, c’est un scoreur confirmé (21 points par match cette saison), et surtout – surtout – il sait shooter de loin (43,7% à 3-points cette saison, presque 40% en carrière). Quant on sait que Los Angeles n’est que 21e à l’efficacité offensive cette saison et dans le Top 3 des pires équipes NBA à l’adresse extérieure (32,2% à 3-points), il ne fait aucun doute que Bogdanovic pourrait faire des différences. Mais à quel prix ?

C’est bien ça la grande question. Les choix de premier tour de Draft 2027 et 2029 représentent aujourd’hui les principaux atouts de Los Angeles pour tenter d’obtenir une contrepartie suffisamment forte afin d’aider le duo LeBron – AD, et il ne faut donc pas les utiliser n’importe comment. Depuis des semaines et même des mois, Rob Pelinka hésite à les lâcher et quand il négocie avec d’autres franchises, il essaye de mettre certaines conditions pour se backer. Si l’on en croit l’insider Marc Stein, c’est encore une fois le cas actuellement sur le dossier Bojan Bogdanovic.

“D’après les sources, les Lakers auraient offert un package à Detroit pour récupérer Bogdanovic contre un futur choix de premier tour de draft protégé (protections non précisées).”

Même son de cloche du côté de Shams Charania de The Athletic. Réponse des Pistons ? “On discutera seulement si vous enlevez la protection sur le choix de draft.”

Oui, la franchise de Detroit veut pousser les Lakers dans leurs retranchements pour obtenir la meilleure contrepartie possible dans un éventuel deal. La raison pour laquelle ces choix de draft sont tellement précieux, c’est parce qu’ils pourraient représenter un pick élevé le moment venu. Dans cinq ou sept ans, après l’ère LeBron – AD, la franchise de Los Angeles sera potentiellement en pleine reconstruction.

New Inside Pass at @TheAthletic: Lakers pursuits, potential three-team Jae Crowder deal conversations, latest on John Collins and more.https://t.co/CYYnDvWXjH — Shams Charania (@ShamsCharania) December 12, 2022

Maintenant, faut pas oublier qu’il reste encore deux mois avant la trade deadline et que les Pistons n’ont donc aucun intérêt à faire des cadeaux dans les négociations. Selon Shams, d’autres franchises que les Lakers seraient d’ailleurs sur le dossier Bojan, ce qui donne de la marge de manœuvre à une équipe de Detroit qui ne serait vraiment pas contre le fait de conserver ce joueur expérimenté au sein de son noyau de jeunots.

Mais d’ici le 9 février prochain, beaucoup de choses peuvent encore bouger.

Source texte : The Athletic, Marc Stein