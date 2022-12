Dans un long papier dédié aux rumeurs autour de la trade deadline, Eric Pincus de Bleacher Report nous apprenait ce week-end que les Suns seraient intéressés par deux joueurs des Rockets, Kenyon Martin Jr. et Eric Gordon. Le second nommé ne verrait pas d’un mauvais œil un départ de Houston, alors que les finalistes 2021 cherchent toujours à évacuer Jae Crowder.

Après un gros début de saison marqué par plusieurs semaines en tête de la Conférence Ouest, Phoenix souffre depuis plusieurs jours, pas épargné par les blessures. Parmi les joueurs qui sont ou ont été touchés depuis le début de l’exercice, on retrouve Cameron Johnson, Chris Paul, Dario Saric et dernièrement Devin Booker. À tous ces pépins physiques, il faut rajouter Jae Crowder qui continue de bouder, lui qui n’a pas joué un seul match depuis la reprise. Et voilà les Suns aujourd’hui englués dans une série de quatre défaites consécutives, désormais relégués à la quatrième place de l’Ouest derrière les Pelicans, les Grizzlies et les Nuggets. Alors que la trade deadline est fixée au 9 février 2023, James Jones a du boulot pour donner un effectif plus compétitif au coach Monty Williams.

Il semblerait que le GM des Cactus ait choisi de se tourner vers le Texas pour faire son marché : Kenyon Martin Jr. et Eric Gordon auraient en effet les faveurs du board de la franchise de l’Arizona. Le premier lâche ses meilleures stats en carrière cette année (10,7 points, 5,2 rebonds à 54% au tir) et n’a que 21 ans. Quant à l’ancien Pelican, il a déjà fait part de sa frustration de jouer les surveillants de cour de récré dans la reconstruction de Houston. À bientôt 34 ans, Gordon préférerait sans doute se donner une chance de viser la bague, tout en retrouvant Monty Williams qui l’a entraîné lors de son passage à la Nouvelle-Orléans.

Parmi les candidats pour quitter Phoenix dans un trade : Jae Crowder évidemment, avec sa bonne humeur et ses 10 millions de dollars de salaire cette saison. D’après The Athletic, les Suns auraient récemment réengagé les discussions pour un transfert à trois envoyant Crowder à Milwaukee, quatre choix de second tour de draft et plusieurs joueurs (non connus) à Houston, et Eric Gordon ou/et Kenyon Martin Jr. à Phoenix. Ce genre de deal peut-il se matérialiser ?

