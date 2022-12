Ding dong, Joe Ingles pourrait bientôt faire ses débuts avec les Bucks ! Le plus adroit des comptables, absent des terrains depuis début 2022 à cause d’une rupture d’un ligament croisé sur le genou gauche, semble effectivement proche d’un retour, et les propos du coach Mike Budenholzer sont rassurants concernant le joueur australien.

C’est Eric Nehm, qui couvre les Bucks pour The Athletic, qui a partagé la déclaration de Coach Bud concernant Joe Ingles et son potentiel retour. Une déclaration qui doit faire plaisir à la fanbase de Milwaukee, même s’il reste un peu de chemin pour Slow-Mo Joe.

Before tonight’s game in Houston, we chatted with Mike Budenholzer about Joe Ingles, who has played with the Bucks’ G-League unit twice in the last week.

I asked Budenholzer how close Ingles is to getting on the floor. Here was his response: pic.twitter.com/BP2ULCfMJg

