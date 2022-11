Khris Middleton se rapproche d’un retour sur les parquets. Avant de retrouver le troupeau de cervidés principal, le lieutenant de Giannis Antetokounmpo aux Bucks ira gambader en G League avec le Wisconsin Herd. Un retour aux sources pour lui avant de se pointer pour faire des misères dans la Grande Ligue.

Khris Middleton sous le maillot des Bucks, voilà une image que l’on n’a pas vue depuis un bail. C’était précisément le 20 avril dernier dans le Game 2 du premier tour des Playoffs face à Chicago. Depuis, l’arrière de 31 piges a le poignet dans la boîte à gants, toujours embêtant pour un joueur de basket. Cet été, il a subi une intervention chirurgicale pour réparer un ligament déchiré. Sans lui, les Bucks se débrouillent plutôt bien avec 12 victoires pour 4 défaites, pas de quoi précipiter un retour qui se fera en douceur par un passage en Ligue 2. Sacrée pioche pour le Wisconsin Herd qui récupère Middleton et Wesley Matthews par la même occasion. Il y a quelques semaines déjà, KM22 avait effectué des entraînements avec le Herd. L’équipe 2 de Milwaukee vient donc de devenir favorite pour son prochain match, logique quand on récupère un triple All-Star non ?

The #Bucks are sending Khris Middleton and Wesley Matthews to the Wisconsin Herd as they continue to recover from injuries. — Scott Grodsky (@ScottGrodsky) November 21, 2022

Le pote de Giannis est donc tout proche d’un retour, sept mois après sa blessure. C’est très long et il faudra sans doute lui laisser quelques matchs pour retrouver son rythme et sa mécanique tranquillement. Il est toujours bon de rappeler que lorsque le natif de Charleston est en forme, il fournit un apport quotidien qui avoisine les 20-5-5. Mais avant de venir épauler le Greek Freak, Middleton passera donc par la G League, ce qui devrait lui rappeler quelques souvenirs. En effet, lors de sa saison rookie à Detroit, le champion NBA 2021 a connu la division inférieure sous les couleurs des Mad Ants de Fort Wayne. Dix piges plus tard, voilà qu’il s’apprête à y retourner en compagnie de papy Wes qui se remet lui d’une blessure aux ischios. Tout rentre peu à peu dans l’ordre pour les Bucks qui viennent de récupérer Pat Connaughton cette nuit, Middleton sera bientôt là… Bref, tout est réuni pour passer un chouette Thanskgiving dans le Wisconsin.

Source texte : Scott Grodsky.