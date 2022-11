Découvrez le « Kornet Kontest », l’arme défensive WTF popularisée par Luke Kornet

On le voit agir ainsi depuis le début de saison. Au premier abord, on peut se dire que c’est une stratégie de guignol, que Luke Kornet vit pour les caméras et qu’il ferait mieux de se préparer pour la bataille du rebond. Puis on remarque – contre toute attente – que cela fonctionne. Surprise.

Même quand un joueur est ouvert à 3-points, il ne l’est pas vraiment. C’est là le principe n°1 du « Kornet Kontest », cette stratégie défensive popularisée par Luke Kornet à laquelle aucun intérieur de grande taille n’avait pensé auparavant. Le concept ? Quand un tireur adverse dégaine du parking, Luke Kornet saute droit comme une pique dans sa raquette – les bras bien en l’air – et cache la vision du cercle pour déstabiliser celui qui se pensait libre de tout marquage. « Le Kornet Contest fonctionne absolument à chaque fois », s’emballe même Brian Scalabrine aux commentaires. Sans pour autant donner de stats d’efficacité, le White Mamba dissèque succinctement le fonctionnement de cette arme défensive complètement loufoque. « L’intérieur de 2m18 [Luke Kornet, ndlr] cache le cercle avec ses longs bras, et gêne la trajectoire du shooteur, alors en l’air et prêt à lâcher le ballon ». Redoutable.

Tout n’est finalement qu’une histoire de timing de saut. Monter sur le tireur, on s’en fout. Il faut simplement être capable de lui bloquer la vision du cercle quand il ne peut plus changer d’avis et que le ballon s’apprête à quitter ses mains. Dans un article pour NBCSports, l’insider Chris Forsberg note toutefois un point noir à cette stratégie qui fonctionne : « Okoro a raté ses deux tentatives. Cependant, il faut noter que si les Cavaliers ont obtenu un rebond offensif, c’est en partie parce que Kornet a sacrifié sa position pour sauter, ce qui a permis à Jarrett Allen de maintenir la possession des Cavaliers en vie ». Une analyse qui n’inquiète pas Luke Kornet, absolument sûr de sa nouvelle force.

« C’est quelque chose que j’ai commencé à faire de manière assez naturelle et on m’a dit que ça marchait, que cela faisait une différence. D’après le nombre de fois où je l’ai utilisé, cela semble faire une différence. Si les chiffres commencent à indiquer le contraire, alors je m’adapterai […] J’ai commencé à le faire il y a deux ans, puis l’année dernière, surtout en G League… Ce n’est pas toujours parfait… [mais] nous sommes des gens qui dépendent de leur vue. » – Luke Kornet, pour NBCSports