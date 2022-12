Un cerf, ça court longtemps. Mais comme tout le monde, il peut finir par s’essouffler. Ok, merci M. Philo pour la métaphore à la con, mais concrètement, il se passe quoi à Milwaukee ? Entre les absences des uns, les petites gênes des autres ou tout simplement la baisse de production inexpliquée chez certains, Giannis Antetokounmpo se retrouve bien seul, et les Bucks peinent à imprimer leur domination habituelle.

C’est la première fois que ça arrive depuis le 16 février… 2021 ! Les Bucks ont perdu quatre matchs d’affilée. Invincibles en début de saison, les Daims du Wisconsin semblent aujourd’hui beaucoup plus friables, et Giannis a beau faire tout ce qu’il peut, on ne peut pas jouer pour cinq.

Bon, d’abord, il faut dire que le calendrier récent n’a pas franchement aidé : d’abord Cavaliers, Nets puis Celtics, les trois meilleures équipes de la Conférence Est, Bucks exclus. Et tout ça au milieu d’un road trip éreintant. La quatrième défaite a eu lieu pas plus tard que cette nuit, lors du dernier match de cette petite virée en équipe, à Chicago. Côté Bulls, le Greek Freak et ses potes sont tombés sur papy DeRozan fait de la résistance (42 pions pour l’ailier), bien aidé par Zach LaVine (24 points).

Giannis: 45 PTS, 22 REB, 7 AST

DeMar: 42 PTS, 10 REB, 5 AST What a show in Chicago 👀 pic.twitter.com/k7GZ1prLu9 — NBA (@NBA) December 29, 2022

Pour Giannis Antetokounmpo, on parle juste d’un match à 45 points, 22 rebonds et 7 assists, rien de bien méchant quoi ! Sauf que normalement, ces matchs-là, les Bucks les gagnent. Mais pas quand Jrue Holiday ET Khris Middleton sont aux abonnés absents. Pas quand Brook Lopez n’y arrive pas à distance (0/4 à 3-points). Pas quand Grayson Allen tire à 4/16 et force à 3/14 de loin. Pas quand Pat Connaughton ne met pas le moindre point en 20 minutes sur le parquet. Collectivement, les Daims tournent à 37% au shoot (41/110) dont 20% du parking (9/44) sur ce match à Chicago. À part le légendaire concours de la fête à la saucisse, ça ne permet pas de gagner grand-chose, il faut se l’avouer… Et ce n’est pas qu’un trou d’air un soir de décembre. À Brooklyn il y a quelques jours, Milwaukee tirait déjà à 9/37 du parking. Un projet de reconstruction d’une nouvelle salle en cours peut-être ?

Si seulement l’adresse était le seul problème des Bucks sur cette série. En plus de ça, Milwaukee se permet de perdre beaucoup de ballons. Genre, combien ? Genre, une tonne. 16,5 turnovers par match sur les quatre affrontements en question. Difficile de gagner des matchs de basket dans ces conditions.

“On doit prendre mieux soin du ballon. On doit prendre de meilleures décisions. On ne peut pas se permettre d’avoir des possessions sans shoot.” – Le coach Mike Budenholzer

Et puis, il va falloir parler de la défense. Celle qui fait l’identité des Bucks depuis plusieurs années maintenant. Sur l’ensemble de la saison, Milwaukee reste l’une des cinq meilleures défenses de la Ligue, avec un defensive rating de 110,3. Mais au cours des quatre défaites, cette note monte à 121,7. Même Brook Lopez, le candidat DPOY du Wisconsin, ne paraît plus aussi impérial dans sa raquette (malgré les 4 blocks à Chicago). On peut chercher à expliquer cela par le fait que les Bucks aient joué deux des cinq meilleures attaques de la NBA au cours de la série en question, et qu’une bonne attaque vient souvent à bout d’une bonne défense, mais en réalité la baisse de régime des Bucks dans leur moitié de terrain est visible à l’œil nu.

On l’a mentionné juste au-dessus, les blessures jouent également un rôle dans la mauvaise dynamique actuelle. Khris Middleton, pour commencer. Victime d’une blessure au genou l’écartant lors des derniers Playoffs, puis d’une autre au poignet avant le début de saison, le lieutenant de Giannis n’a joué que 7 matchs lors de l’exercice 2022-23. Pire, à peine revenu sur les parquets, Khash Money avait subi une entorse à la cheville le ramenant une nouvelle fois sur le banc. Cette fois, on dirait bien que le genou refait des siennes, et le Baby Joe Johnson semble engagé dans un tunnel dont il ne voit pas le bout. Pas franchement rassurant pour les objectifs de Bucks…

Quid de Jrue Holiday ? Le meneur était lui aussi absent lors du dernier match. Un peu irrégulier offensivement lors des dernières rencontres, JHolla a dû s’absenter hier, apparemment à cause d’un problème à la cuisse, une contusion survenue lors du Christmas Game contre Boston. Pas franchement bien remplacé par Jevon Carter, reste à espérer au meneur un retour au plus vite. On n’oublie pas non plus Pat Connaughton, qui est bien sur le terrain actuellement mais qui galère à vraiment trouver son rythme depuis son absence du début de saison (7,4 points par match à moins de 33% à distance).

Pas fameuses, ces deux dernières semaines à Milwaukee. Il va falloir vite épauler Giannis Antetokounmpo si les Bucks ne veulent pas que leur Greek Freak chéri arrive en postseason cramé, ou pire, qu’il rejoigne lui aussi l’infirmerie du Wisconsin…