Aujourd’hui, c’est mercredi, et comme chaque mercredi, c’est Panzani ce soir ! Pour l’occasion, onze matchs au programme NBA avec des revanches et des classiques à la pelle, à l’Est comme à l’Ouest ! On enfile le tablier, on fait chauffer les penne, le café, et on allume la télé pour bien kiffer !

# LE PROGRAMME

1h : Cavs – Bucks

76ers – Pistons

Hawks – Bulls

Celtics – Pacers

Nets – Warriors

Knicks – Raptors

Rockets – Magic

Wolves – Mavs

Thunder – Blazers

Kings – Lakers

Clippers – Hornets

# À NE PAS MANQUER

Un night opener à ne manquer sous aucun prétexte ! À 1h cette nuit, les Daims de Milwaukee partent non loin du Wisconsin pour rejoindre Cleveland dans l’Ohio. Un gros choc entre deux équipes du podium de la Conférence Est. Reste à déterminer si les Cavaliers ont prévu d’organiser une chasse à courre à l’encontre des Bucks, ou si les chevreuils vont poursuivre leur beau parcours en tuant le chasseur…

L’écart n’est pour le moment pas énorme entre les Bucks (premiers avec un bilan de 22-8), qui viennent de triompher successivement du Jazz et des Pelicans, et les Cavs (troisièmes, 21-11), qui validaient avant-hier (face au Jazz également) leur troisième série de quatre victoires ou plus en seulement 32 matchs. Bref ça promet, d’autant plus que tout le monde ou presque devrait répondre présent. Seuls Khris Middleton et Lamar Stevens sont mentionnés comme “doubtful” pour cette rencontre. On attend notamment avec impatience le nouveau duel entre Giannis Antetokounmpo et Evan Mobley, et pourquoi pas la prochaine décla du Greek Freak sur son cadet.

