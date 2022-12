Dans un match qui semblait réservé à Damian Lillard et un nouveau record all-time, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui a changé le script au buzzer. Sur un tir à la dernière seconde, le patron d’OKC a donné la victoire au Thunder, 123 à 121. Encore une perf de All-Star, et encore un shoot d’assassin pour SGA !

Que doit-il faire de plus pour être nommé All-Star cette saison ?

Immense avec le Thunder, installant la franchise entière sur ses épaules, Shai Gilgeous-Alexander continue de faire rêver ses fans et d’attirer les regards de la planète basket.

Cette nuit, Oklahoma City accueillait Portland dans un contexte très particulier. En effet, Damian Lillard était à 21 points de devenir le nouveau meilleur marqueur de l’histoire des Blazers, et la franchise de l’Oregon était clairement favorite avant le premier entre-deux. Tout se passait comme prévu pour les fans de Portland, puisque Dame dépassait enfin Clyde Drexler sur un lancer-franc de seconde mi-temps, et Anfernee Simons plantait quelques gros shoots dans le money-time pour s’assurer que son boss reparte d’OKC avec la gagne.

Et puis ? Et puis Shai Gilgeous-Alexander a décidé de ne pas perdre, et la suite est inexplicable.

Entre la grosse défense de Luguentz Dort pour stopper les arrières de Portland et la détermination de SGA, c’est tout le Thunder qui a continué d’y croire pour se donner une chance, une seule.

Laquelle ? Celle de pouvoir donner la balle dans les mains du meilleur joueur sur le parquet ce lundi soir, sans manquer de respect à Lillard.

À égalité 121-121, suite à une égalisation de Dame Dolla justement, ce sont 3,2 secondes qui restent sur le chronomètre.

Il n’en faut pas plus pour que le Thunder donne le ballon dans les mains de son franchise player.

SHAI GILGEOUS ALEXANDER ASSASSINE LES BLAZERS AU BUZZER !! 🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/PP5GFccZBd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 20, 2022

Réception de balle, petit pivot, feinte de drive ligne de fond sur Justise Winslow et élévation à la dernière seconde.

Parfaitement équilibré, Shai s’applique sur son tir sans que le moindre contest ne vienne le gêner.

Le buzzer sonne, la ficelle claque, ball game. Victoire du Thunder, au finish !

C’était loin d’être acquis pour les potes d’Isaiah Joe, eux qui s’étaient bien battus mais semblaient en difficulté en toute fin de match. Ce qu’on attendait, logiquement, c’était un assassinat de Damian Lillard justement, pas d’un gars d’en face. Sauf que cela confirme le nouveau statut de Shai Gilgeous-Alexander, à la fois superstar et joueur immensément clutch.

Avec ce tir, SGA montre une nouvelle fois qu’il est de la trempe des très grands, des plus grands. Un shoot de la gagne qui vient ponctuer un match à 35 points, devant une foule en délire, le doigt pointé vers le ciel et le regard rempli d’étoiles. On en veut une, désormais, à son palmarès de joueur NBA.