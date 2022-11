Il ne faudra pas être à la bourre ce soir, puisque dès 21h la NBA reprend ses droits et vous prouvera qu’il se passe beaucoup plus de choses sur un parquet que sur une grande pelouse. Espagne – Allemagne ou Nets – Blazers faites votre choix, possible qu’ici il soit déjà fait.

# LE PROGRAMME

21h : Nets – Blazers

Nets – Blazers 21h30 : Wolves – Warriors (en direct sur BeIN Sports 3)

Wolves – Warriors (en direct sur BeIN Sports 3) 22h : Clippers – Pacers

Clippers – Pacers 23h : Hawks – Heat (en direct et en VO sur BeIN Sports 4)

Hawks – Heat (en direct et en VO sur BeIN Sports 4) 0h : Magic – Sixers

Magic – Sixers 0h : Pistons – Cavs

Pistons – Cavs 0h : Celtics – Wizards

Celtics – Wizards 0h : Knicks – Grizzlies

Knicks – Grizzlies 2h : Bucks – Mavs

# À NE PAS MANQUER

Un duel de MVP entre Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic. A ma gauche un Freak qui déroule en ce début de saison, et des Bucks deuxièmes de l’Ouest qui récupéreront bientôt leur deuxième meilleur joueur. A ma droite un Lulu Don qui envoie des perfs de martien quasiment tous les soirs mais des Mavs qui peinent à décoller et encore défaits hier soir face aux Raptors. Quoiqu’il arrive un duel qui s’annonce incroyable entre deux superhéros des temps modernes.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Kevin Durant, Kyrie Irving et Ben Simmons qui font du sale en prime time, et dire que certains préfèrent regarder du foot.

Rudy Gobert qui se cogne avec les champions en titre à 21h30, aucune excuse car Espagne – Allemagne sera presque fini.

D’étonnants Pacers qui débuteront un gros roadtrip à Los Angeles, face à des Clippers toujours privés de Kawhi Leonard et Paul George.

Un joli choc de l’Est entre le Heat et les Hawks.

Markelle Fultz peut-être de retour, et face à son ancienne franchise s’il vous plait.

Killian Hayes qui ne sera pas le meilleur arrière sur le terrain face aux Cavs.

Pas de Jayson Tatum face aux Wizards, tous sur Jaylen Brown en TTFL.

Ja Morant qui se déplace au Madison ? TTFL, toussa toussa.

Neuf matchs, de bonne heure, histoire de bien terminer la semaine, histoire de bien débuter la suivante. Rendez-vous à 21h, et pas sur TF1.