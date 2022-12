Début de saison compliqué pour les Mavericks. Depuis le départ de Jalen Brunson cet été, non compensé par l’ajout d’un lieutenant pour Luka Doncic, les Mavs sont bien trop dépendants de leur meneur. Une situation qui pousse le Slovène à se fatiguer, à s’exaspérer, et parfois même à… se faire techniquer.

Ça s’est passé cette nuit : au cours de la réception des Timberwolves à Dallas, et alors que les Mavs sont menés de 14 points en fin de troisième quart temps, Luka Doncic se plaint d’un no-call, une faute non sifflée sur lui. Mais voilà, Luka Magic s’est, comme à son habitude, plaint aux arbitres tout au long du match, et ces derniers s’exaspèrent. Faute technique pour la star slovène. Et ça aurait pu s’arrêter là, mais l’arbitre en rajoute instantanément une deuxième (bien plus incompréhensible pour le coup) et éjecte donc le meneur ! L’arbitre en chef du match, Rodney Mott, n’a vraiment pas du apprécier les mots du franchise player de Dallas… Et forcément, Jason Kidd tente de défendre son joueur dans ce genre de situations. Résultat ? Deux techniques également pour le coach des Mavs, direction vestiaire ! Stupeur et incompréhension au Target Center, tandis qu’Anthony Edwards rentre ses quatre lancers… lunaire.

Luka and Jason Kidd were both ejected

Menés de 18 points et orphelins de leur meneur star, les Mavericks ne reviendront pas dans le match et s’inclineront 106 à 116 à Minneapolis. On notera le – nouveau – très gros match de Naz Reid côté Wolves, qui nous gâte de 27 points et 13 rebonds en l’absence de KAT et Rudy Gobert, mais le plus important n’est sans doute pas là. Coup dur pour Dallas, qui enchaîne une cinquième défaite en sept rencontres, et ne semble pour l’instant pas en mesure de rivaliser avec les cadors de sa conférence. Les Mavs se retrouvent 10e à l’ouest avec un bilan de 15 victoires pour 16 défaites, et pourraient même rapidement se retrouver hors des places du play-in, si les Warriors ou les Lakers venaient à poser une série de victoires. Le Matador de Dallas devra qui plus est faire particulièrement attention, lui qui cumule déjà huit fautes techniques sur la saison. Au delà de la 15e, le meneur se verrait infliger, en plus des amendes, un match de suspension toutes les deux fautes techniques. Luka avait d’ailleurs failli faire les frais de cette règle l’année dernière lors du dernier match de régulière, avant que sa 16e technique ne soit finalement annulée.

Luka Doncic was surprised after getting called for two technical fouls: "I probably deserved the one, but two, for sure, no. It was just a little bit too much. I deserved the first one, I'm not going to lie, but for sure, not the second. I was really shocked when I was ejected."

Effectivement, cet évènement n’est rien d’autre que le reflet d’un mood bien crade à Dallas, au sein d’une équipe qui commence à comprendre qu’il faudra peut-être revoir ses ambitions à la baisse si de gros mouvements ne sont pas fait par Nico Harrison et son bureau d’ici à la deadline. Mais quels mouvements ? Bonne question. En attendant, Luka joue cette année sa cinquième saison sous le maillot des Mavs, et attend toujours le supporting cast qui lui permettra d’arriver en Playoffs avec une étiquette de “vrai” contender sur le front. On ne peut définitivement plus se permettre d’être patient dans la franchise de Mark Cuban.