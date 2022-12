Les relations entre les deux ex-stars du Jazz ont été un sujet de dramas animant régulièrement la communauté NBA au cours des trois dernières années. Désormais, la franchise de l’Utah a entamé sa reconstruction et Donovan Mitchell comme Rudy Gobert peuvent s’épanouir vers de nouveaux horizons. Mais les retrouvailles entre les deux joueurs sont particulièrement attendues. Alors, gros câlin ou regard en coin ?

Interrogé par Marc J. Spears pour AndScape, Donovan Mitchell s’est confié au journaliste américain sur ses cinq années passées sous les couleurs du Jazz, la fin de l’aventure dans l’Utah et ses relations avec le pivot français Rudy Gobert notamment. L’occasion pour Spida d’évoquer les futures retrouvailles entre les deux hommes :

Donovan Mitchell speaks out on Rudy Gobert

“We didn’t see eye to eye. We wanted to both win, but we wanted to do it two different ways. It didn’t work… [When I see him], I’m going to give him a hug and be happy to see him.”

“On ne voyait pas les choses de la même façon. On voulait tous les deux gagner, mais on avait deux visions différentes de la façon avec laquelle on voulait le faire. Ça n’a pas marché. Mais en ce qui nous concerne humainement, je ne le déteste pas et lui non plus.

Je n’irais pas jusqu’à dire qu’on est meilleurs amis, mais on en est pas du tout au point de se dire ‘Je ne peux pas le supporter’. Quand je le verrai, je lui ferai une accolade et je serai content de le voir. Et je lui souhaite le meilleur, il n’y a aucune haine.” – Donovan Mitchell pour AndScape