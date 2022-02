Utah fait chuter Dallas (114-109) : Masterclass défensive de Rudy Gobert, charbon offensif de Donovan Mitchell, la recette de la win pour le Jazz

Les Mavs se déplaçaient à Utah avec l’ambition de revenir sur la quatrième place du Jazz. Luka Doncic, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, on avait du beau monde sur le parquet et on ne s’est pas ennuyé, loin de là.

Pour la box score maison, c’est par ici que ça se passe.

Si la NBA s’arrêtait aujourd’hui, il s’agirait tout simplement du premier tour des Playoffs à l’Ouest. Dallas, Utah, deux équipes à la trajectoire bien différente mais un duel qu’on pourrait donc retrouver d’ici le mois d’avril, tant les deux franchises semblent bien installées entre le podium et la course au Play-in tournament. D’un côté, le showman Luka Doncic, de l’autre la paire Donovan Mitchell-Rudy Gobert. Cela promettait un combat de tous les instants et les deux équipes n’ont pas déçu pour nous offrir un money time en mode thriller. Pour une issue en feu d’artifice, il faut des artistes qui sortent des rangs et on a deux garçons qui n’ont pas volé leurs projos cette nuit. On va commencer par notre Rudy Gobert national qui aura été absolument monstrueux sur ce match, et particulièrement dans le dernier acte. Quel joueur mais surtout quel défenseur incroyable. Si vous cherchez la raison pour laquelle Dallas n’a quasiment plus planté lors des six dernières minutes, on vous laisse admirer le travail colossal de Gobzilla à l’arrière. Intimidateur à souhait, qui envoie de la baffe à tout va, impeccable sur les switchs avec Luka Doncic. Une performance de triple DPOY, et peut-être même bientôt de quadruple s’il reste sur ce rythme. On n’oublie pas non plus que c’est aussi lui qui finit le boulot avec une claquette pour mettre Dallas à +5 au bout du suspense. Magistral. Après le roi de la défense, on peut aussi parler du monsieur clutch de Salt Lake City. Intenable depuis son retour de blessure, Donovan Mitchell continue de sortir les grosses perfs et il n’a pas peur de mettre toute son équipe sur ses épaules dans les moments chauds. Encore un money time de fou avec des gros shoots pour enfoncer Dallas (ce tir du parking à 102-102…) et une nouvelle performance de patron pour Spida. Derrière ses leaders, c’est tout Utah qui sourit.

Quand on parle de leader, on glisse un mot sur Luka Doncic. Performance contrastée pour le magicien slovène avec une belle activité à la création mais qui a manqué son dernier acte, la faute notamment à des choix pas toujours validés (comme cette obsession d’aller chercher un Rudy bien chaud en défense). La bonne nouvelle pour Dallas, c’est qu’il y a vraiment des bonnes choses à garder de ce match. Malgré le match « moyen » de sa star, on a une défaite sur le fil chez un cador à l’Ouest. Le reste du groupe a bien step-up et on peut souligner le super boulot du tandem Dinwiddie-Bertans en sortie de banc. L’un s’est montré agressif pendant tout le match, le second a canardé comme à la belle époque. Des belles promesses qui pourraient rapidement valider le pari fait à la deadline avec le transfert de Porzingis. Il y a plus de mobilité, plus de mecs qui peuvent sanctionner les défenses également. De quoi envisager une fin de saison intéressante du côté de Dallas.

Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont sorti un match taille patron et il le fallait pour se débarrasser de Mavs tenaces. Spida a mis le feu, Rudy a fermé à double tour et Utah repart du bon pied.