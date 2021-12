Programme NBA : 10 matchs au menu dont Bulls – Nuggets et Bucks – Cavs à 2h, va falloir faire des choix

Gros programme pour entamer la semaine avec un enchaînement de trois matchs à 2h qui multipliera le trafic sur le League Pass : Bucks – Cavaliers, Timberwolves – Hawks et Bulls – Nuggets. Les litrons de café sont fortement recommandés pour aller jusqu’au bout de la soirée après une telle concentration d’émotions.

#LE PROGRAMME DU LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021

1h : Hornets – Sixers (sur beIN Sports 1)

1h : Pistons – Thunder

1h : Pacers – Wizards

1h30 : Heat – Grizzlies

2h : Bucks – Cavaliers

2h : Timberwolves – Hawks

2h : Bulls – Nuggets

3h : Suns – Spurs (sur beIN Sports 4)

4h : Trail Blazers – Clippers

4h : Warriors – Magic

​​#LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bulls – Nuggets (2h) : Nikola Jokic semble un peu moins éreinté à la fin des matchs et c’est en partie parce que le pivot serbe est un peu moins seul. Alors que Jamal Murray et maintenant Michael Porter Jr. sont tous les deux absents pour une longue période (ainsi que P.J. Dozier), certains sont récemment sortis de leur boîte pour aider Niko. Lors du dernier match face aux Knicks par exemple, le jeune Zeke Nnaji a assuré (21 points). Ce n’est que du bonus étant donné que la seule présence de Nikola Jokic fait de Denver une équipe capable de rivaliser contre les meilleures franchises, et c’est précisément ce que les Nuggets devront confirmer contre les Bulls ce soir. Chicago sort d’une victoire revigorante contre les Nets et sa paire de scoreurs ne se présente plus tant DeMar DeRozan et Zach LaVine cartonnent. Ce soir, le duo aura fort à faire avec le MVP en titre largement capable de matcher leur habilité au scoring en plus d’être présent sur d’autres aspects. Bref, ce soir, les filets seront probablement les principales victimes.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Hornets ont été touchés de plein fouet par une vague d’absences liée au COVID (LaMelo Ball, Terry Rozier, Jalen McDaniels et Mason Plumlee) mais semblent bien répondre à l’adversité comme le montre leur succès contre Atlanta dimanche. Face aux Sixers, la tâche risque cependant d’être plus ardue. Cette rencontre pourrait être la plus abordable du mois de décembre pour Jojo Embiid et compagnie, qui n’hésiteront pas à se ruer sur l’occasion.

Les Grizzlies évoluent certes sans Ja Morant mais sont sur une excellente lancée avec un 4-0 ponctué par d’excellentes performances défensives. Ce soir, le challenge devrait être un peu plus corsé contre Miami, qui pourrait récupérer Jimmy Butler.

Sur les cinq derniers matchs, les Cavaliers sont en 4-1 et plus généralement, ils en surprennent plus d’un dans ce premier quart de saison. Cleveland se montre le plus souvent embêtant pour les grosses cylindrées et même avec le possible retour de Giannis Antetokounmpo ce soir, la victoire n’est pas garantie pour les Bucks.

Rien que les conférences de presse d’après-match d’Anthony Edwards sont un motif suffisant pour ne pas rater les matchs des Wolves. Au-delà de ça, Minnesota et Atlanta ont de la qualité à revendre mais restent sur une série de deux défaites, l’envie de rebondir sera grande et cela présage un bon match.

Même si les Suns ont vu leur série de 18 victoires prendre fin contre les Warriors, la qualité de Phoenix n’est en rien affectée. Le basket de qualité continuera donc d’émerger au Footprint Center, même sans Devin Booker toujours out.

Les Warriors sortent d’une défaite contre les Spurs et la bande à Stephen Curry aura à cœur de rebondir à la maison. Petit bonus : une petite séance de shoots de Klay Thompson en tenue de match aura lieu pour le plus grand plaisir des fans des Warriors.

La semaine commence fort avec 10 matchs, cependant si vous comptez tout consommer il faudra procéder de manière méthodique, spécialement à 2h qui sera un moment charnière où l’écran scindé sera votre meilleur allié. Préparez le café, on se retrouve tout à l’heure.